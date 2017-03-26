Три российских фаната «Спартака» получили ранения в Белграде

Два фаната «Спартака» попали в больницу в Белграде. Как сообщается, на болельщиков напали поклонники «Партизана». Инцидент произошел после товарищеского матча московского клуба с «Црвеной Звездой» (1:2).

В результате, двое из пострадавших получили ножевые ранения, еще одному поклоннику красно-белых оказали медицинскую помощь на месте происшествия. Состояние пострадавших оценивается как тяжелое.

Добавим, что правоохранительным органам, работавшим на месте происшествия, удалось задержать двух нападавших.