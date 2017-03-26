Фабиньо: «Думаю, рано или поздно Мбаппе окажется в «Реале» или «Барселоне»

Защитник «Монако» Фабиньо выразил мнение, что его одноклубник нападающий Килиан Мбаппе в скором времени окажется в Испании.

«Думаю, рано или поздно он окажется в «Реале» или «Барселоне», или в каком-либо другом клубе такого калибра. В свои 18 лет он показывает не по годам зрелость как на поле, так и вне его. Мбаппе играет огромную роль в «Монако», – приводит слова защитника Chuteira.

Мбаппе в текущем сезоне провел в чемпионате Франции 22 матча, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач.