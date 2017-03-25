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    Пьянович: «До сих пор не по себе, когда вспоминаю песни фанатов «Спартака»

    Бывший нападающий «Црвены Звезды» и «Спартака» Михайло Пьянович накануне товарищеской встречи между красно-белыми и белградцами рассказал о времени, проведенном в московском клубе. Также футболист подчеркнул, что болельщики обоих клубов находятся в прекрасных отношениях.

    «Всем известен факт, что фанаты клубов находятся в братских отношениях. Предвкушаю этот спектакля. Игра не будет нести турнирного значения, однако болельщики и игроки должны получить от нее удовольствие.

    Годы, проведенные в «Спартаке», были незабываемыми. До сих пор не по себе, когда вспоминаю песни фанатов красно-белых. Для нас с Видичем было честью выступать в роли единственных иностранцев, которым «Фратрия» посвятила песню. Ведь за «Спартак» выступало много легионеров, а такой чести тогда удостоили только нас.

    Россияне и сербы действительно братские народы. Это не просто слова, я познал это на деле, когда играл в московском клубе», – приводит слова Пьяновича Kurir.

    Цвета «Црвены Звезды» Пьянович защищал с 1999 по 2003 год. После этого он перебрался в «Спартак», за который отыграл три сезона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 14:52
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 25 марта 2017, 23:05

      И фамилия хорошая... Мне б такую-ю-ю....Хи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 25 марта 2017, 17:47

      Живео Србия!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 25 марта 2017, 17:24

      Да Михайло красапета

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 марта 2017, 16:34

      Братушки!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 25 марта 2017, 16:29

      Молодец! Мы впереди!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 марта 2017, 15:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Наш чувак.
      Держи пять !

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +177

      miklos 25 марта 2017, 15:12

      "А забивает только Михайло ... " (с)
      потенциально сильнейший форвард лиги был. травмы..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 25 марта 2017, 15:08

      Братская страна, братская команда ! Вперед Спартак !

      6
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