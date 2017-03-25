Пьянович: «До сих пор не по себе, когда вспоминаю песни фанатов «Спартака»

Бывший нападающий «Црвены Звезды» и «Спартака» Михайло Пьянович накануне товарищеской встречи между красно-белыми и белградцами рассказал о времени, проведенном в московском клубе. Также футболист подчеркнул, что болельщики обоих клубов находятся в прекрасных отношениях.

«Всем известен факт, что фанаты клубов находятся в братских отношениях. Предвкушаю этот спектакля. Игра не будет нести турнирного значения, однако болельщики и игроки должны получить от нее удовольствие.

Годы, проведенные в «Спартаке», были незабываемыми. До сих пор не по себе, когда вспоминаю песни фанатов красно-белых. Для нас с Видичем было честью выступать в роли единственных иностранцев, которым «Фратрия» посвятила песню. Ведь за «Спартак» выступало много легионеров, а такой чести тогда удостоили только нас.

Россияне и сербы действительно братские народы. Это не просто слова, я познал это на деле, когда играл в московском клубе», – приводит слова Пьяновича Kurir.

Цвета «Црвены Звезды» Пьянович защищал с 1999 по 2003 год. После этого он перебрался в «Спартак», за который отыграл три сезона.