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  • Пьянович: «До сих пор не по себе, когда вспоминаю песни фанатов «Спартака»

Пьянович: «До сих пор не по себе, когда вспоминаю песни фанатов «Спартака»

25 марта 2017, 14:52
8

Бывший нападающий «Црвены Звезды» и «Спартака» Михайло Пьянович накануне товарищеской встречи между красно-белыми и белградцами рассказал о времени, проведенном в московском клубе. Также футболист подчеркнул, что болельщики обоих клубов находятся в прекрасных отношениях.

«Всем известен факт, что фанаты клубов находятся в братских отношениях. Предвкушаю этот спектакля. Игра не будет нести турнирного значения, однако болельщики и игроки должны получить от нее удовольствие.

Годы, проведенные в «Спартаке», были незабываемыми. До сих пор не по себе, когда вспоминаю песни фанатов красно-белых. Для нас с Видичем было честью выступать в роли единственных иностранцев, которым «Фратрия» посвятила песню. Ведь за «Спартак» выступало много легионеров, а такой чести тогда удостоили только нас.

Россияне и сербы действительно братские народы. Это не просто слова, я познал это на деле, когда играл в московском клубе», – приводит слова Пьяновича Kurir.

Цвета «Црвены Звезды» Пьянович защищал с 1999 по 2003 год. После этого он перебрался в «Спартак», за который отыграл три сезона.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Пьянович Михайло
Комментарии (8)
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a_who
1490443698
Братская страна, братская команда ! Вперед Спартак !
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miklos
1490443953
"А забивает только Михайло ... " (с) потенциально сильнейший форвард лиги был. травмы..
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Мары
1490444195
Наш чувак. Держи пять !
Ответить
agrmark
1490448547
Молодец! Мы впереди!
Ответить
yorgenbarenz
1490448892
Братушки!!!
Ответить
Мясной Упырь
1490451886
Да Михайло красапета
Ответить
Gullit 76
1490453260
Живео Србия!
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GoLenaStop
1490472316
И фамилия хорошая... Мне б такую-ю-ю....Хи.
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