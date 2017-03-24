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    Коста: «Никогда не выхожу на поле раздраженным»

    Нападающий сборной Испании Диего Коста не стал отрицать, что может быстро раздражаться. Но он заверил всех, что это может произойти только по ходу матча.

    «Обычно я начинаю раздражаться по ходу матча. Я никогда не выхожу на поле раздраженным или в плохом настроении. Стараюсь выполнять свои задачи как можно лучше. В этом сезоне с каждым матчем все больше держу себя в руках», – сказал Коста.

    Напомним, что за испанцем закрепилась слава горячего парня. Он несколько раз срывал на сопернике свой характер.

    Источник: Marca

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    24.03.2017 10:52
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