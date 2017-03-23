ФНЛ. Гол Макеева не помог «Спартаку-2» уйти от поражения в матче против «Балтики»

В матче 28-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» на своем поле потерпел поражение от «Балтики» – 1:2. В составе хозяев голом отметился Евгений Макеев, а победу гостям принес точный удар Абдулы Джафара.

Отметим, что московский клуб заканчивал встречу вдевятером.

Таким образом, «Балтика» набрала 28 очков и ушла с последнего места в турнирной таблице. В активе «Спартака-2» – 41 балл и шестая позиция.

Первенство ФНЛ. 28-й тур

Спартак-2 (Москва) – Балтика (Калининград) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Родионов, 37; 1:1 – Макеев, 87; 1:2 – Джафар, 90+1.

Удаления: Самсонов, 69; Хомуха, 80 – нет.

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