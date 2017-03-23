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    ФНЛ. Гол Макеева не помог «Спартаку-2» уйти от поражения в матче против «Балтики»

    В матче 28-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» на своем поле потерпел поражение от «Балтики» – 1:2. В составе хозяев голом отметился Евгений Макеев, а победу гостям принес точный удар Абдулы Джафара.

    Отметим, что московский клуб заканчивал встречу вдевятером.

    Таким образом, «Балтика» набрала 28 очков и ушла с последнего места в турнирной таблице. В активе «Спартака-2» – 41 балл и шестая позиция.

    Первенство ФНЛ. 28-й тур

    Спартак-2 (Москва) – Балтика (Калининград) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Родионов, 37; 1:1 – Макеев, 87; 1:2 – Джафар, 90+1.

    Удаления: Самсонов, 69; Хомуха, 80 – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2017 15:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      Baltica39 23 марта 2017, 20:05

      C победой балтийцы!!! Концовка валидольная!!!

      0
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      Рейтинг: +675

      kagorich > Baltica39 23 марта 2017, 22:31

      Последние 4 тура идём без поражений. Может выкрутимся .

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 23 марта 2017, 17:28

      xa

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 марта 2017, 16:41

      Джафар, это похороны!

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 марта 2017, 16:19

      Первым пяти командам по победе в 28 туре.

      0
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