Головин: «Отсутствие Березуцкого никак не скажется на игре сборной»

Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, как в команде отнеслись к решению Василия Березуцкого. Напомним, защитник ЦСКА принял решение сосредоточиться на игре за клуб, приостановив выступления за национальную сборную.

«Березуцкого не хватает в быту. У нас стало чуть меньше разговоров и шуток. Но на игре отсутствие Василия никак не скажется. В составе сборной есть хорошие защитники», – отметил Головин.

Напомним, Василий Березуцкий был капитаном сборной России. Ожидается, что теперь капитанскую повязку получит Игорь Акинфеев.

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