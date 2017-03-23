Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Головин: «Отсутствие Березуцкого никак не скажется на игре сборной»

    Полузащитник сборной России Александр Головин рассказал, как в команде отнеслись к решению Василия Березуцкого. Напомним, защитник ЦСКА принял решение сосредоточиться на игре за клуб, приостановив выступления за национальную сборную.

    «Березуцкого не хватает в быту. У нас стало чуть меньше разговоров и шуток. Но на игре отсутствие Василия никак не скажется. В составе сборной есть хорошие защитники», – отметил Головин.

    Напомним, Василий Березуцкий был капитаном сборной России. Ожидается, что теперь капитанскую повязку получит Игорь Акинфеев.

    Новый список Черчесова: минус Кокорин, а «Спартак» – базовый клуб сборной

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.03.2017 13:38
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 24 марта 2017, 13:02

      Отсутствие ЛЮБОГО игруна в нашей команде на игре не скажется !! -потому что игры нет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 23 марта 2017, 16:47

      Видимо он считает что противник не будет атаковать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 марта 2017, 15:28

      Ты это после матча скажи.
      До матча все герои и победители.После матча снова поля, недостаток сыгранности, обе левые ноги и херовый судья.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 марта 2017, 15:24

      А вот это верно, что так, что так - в итоге никак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 марта 2017, 14:09

      .... вещает эксперт сборной... постоянный участник состава и тот,кто однажды после евро обкакался....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 23 марта 2017, 14:02

      Теперь в сборной Кутепов есть.
      Жесть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11