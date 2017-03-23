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    Для Левандовского состав «Баварии» не менее звездный, чем «Реала»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает состав своей команды не менее звездным, чем «Реала», с которым мюнхенцы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    «Почему футболисты «Реала» получают больше признания, чем мы? Если посмотреть на состав «Баварии», то мы увидим, что у нас не меньше звезд. Мы знаем, на что способны. Нам нужно сосредоточиться на своем футболе в матчах с «Реалом», – приводит слова Левандовского Sport Bild.

    Стоит напомнить, что первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» состоится 12 апреля. Ответная встреча пройдет в Мадриде 19 апреля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.03.2017 08:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 23 марта 2017, 12:38

      Бавария прибьет ваш реал!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov 23 марта 2017, 08:53

      Мне одному кажется что эта фамилия не склоняется?

      3
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > Tolegeniskakov 23 марта 2017, 08:58

      Да и фиг с ним, не забивай голову))

      0
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      ...
      Рейтинг: +119

      Tolegeniskakov > Munez89 23 марта 2017, 09:28

      )))в глаза кидается

      2
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 > Tolegeniskakov 23 марта 2017, 09:43

      у ЛевандоскОГО фамилия вроде склоняется.

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