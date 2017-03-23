Для Левандовского состав «Баварии» не менее звездный, чем «Реала»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски считает состав своей команды не менее звездным, чем «Реала», с которым мюнхенцы встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Почему футболисты «Реала» получают больше признания, чем мы? Если посмотреть на состав «Баварии», то мы увидим, что у нас не меньше звезд. Мы знаем, на что способны. Нам нужно сосредоточиться на своем футболе в матчах с «Реалом», – приводит слова Левандовского Sport Bild.

Стоит напомнить, что первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» состоится 12 апреля. Ответная встреча пройдет в Мадриде 19 апреля.