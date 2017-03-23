Зобнин: «В принципе понимаем, чего ждать от Кот-д'Ивуара»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин поведал, что пока не очень знаком с ближайшим соперником команды. Напомним, что встреча между сборными России и Кот-д'Ивуара пройдет 24 марта в Краснодаре.

– Если говорить о вашем ближайшем сопернике – насколько вы знакомы со сборной Кот-д'Ивуара?

– Информации пока не так много, но мы уже начали разбирать игру этой команды. Ближе к матчу у нас будет более четкое понимание, в какой футбол они играют.

– Игроки африканских команд всегда славились отличной физической подготовкой. Готовы к интенсивному футболу и упорной борьбе на протяжении всех 90 минут матча?

– Согласен, они играют в более силовой футбол. В сентябре мы встречались с другой африканской сборной – Ганой. Я думаю, с Кот-д'Ивуаром будет что-то похожее. Так что мы в принципе понимаем, чего от них ждать.

– Кот-д'Ивуар полезен как соперник в плане подготовки к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018?

– Конечно, важно играть с соперниками такого уровня, чтобы понимать, в чем наши сильные и слабые стороны, чтобы успеть скорректировать до Кубка конфедераций все недоработки. Считаю, что и Кот-д'Ивуар, и наш следующий оппонент – сборная Бельгии – это очень сильные команды, встречи с которыми, безусловно, полезны для нас.