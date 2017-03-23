Глушаков не сыграет в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара

Полузащитник сборной России Денис Глушаков не поможет национальной команде в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара. По информации источника, причиной этого стала травма, которую футболист получил в начале марта.

Отметим, что во время подготовки россиян к игре полузащитник начинал занятия в общей группе, однако позднее переходил на индивидуальную работу.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара состоится 24 марта в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.