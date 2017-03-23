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    Глушаков не сыграет в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара

    Полузащитник сборной России Денис Глушаков не поможет национальной команде в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара. По информации источника, причиной этого стала травма, которую футболист получил в начале марта.

    Отметим, что во время подготовки россиян к игре полузащитник начинал занятия в общей группе, однако позднее переходил на индивидуальную работу.

    Напомним, товарищеский матч между сборными России и Кот-д'Ивуара состоится 24 марта в Краснодаре и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

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    23.03.2017 00:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 марта 2017, 09:10

      И без Глушака есть кому сыграть на этой позиции. Это даже не потеря, а находка.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 23 марта 2017, 07:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пусть долечивается.
      Нет ни чего хуже, чем потерять лидера практически посередине сезона.

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 23 марта 2017, 07:23

      Черчесову везет...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > bolela_16 23 марта 2017, 14:50

      Будет на кого списать?

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 23 марта 2017, 06:36

      И смысла вызывать не было, пусть бы лечился.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 марта 2017, 04:44

      Это не важно

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 23 марта 2017, 04:10

      Появился шанс на ничью. Слабенький такой.

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