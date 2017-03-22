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    УЕФА не рассматривал вариант с отстранением судьи Айтекина

    Президент УЕФА Александер Чеферин опроверг информацию об отстранении арбитра Дениза Айтекина, работавшего на ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1).

    Напомним, ранее парижский клуб направил в УЕФА жалобу, в которой указал семь ошибок Айтекина в поединке.

    «Мы не отстраняли рефери, эта информация появлялась исключительно в прессе. Мы можем обсудить какой-то момент, если что-то идет не так, но об отстранении речи не шло. Отстранить арбитра за какую-либо ошибку – это то же самое, что дисквалифицировать игрока за нереализованный пенальти.

    Арбитры подвергаются жесткой критике, так было всегда», – заявил Чеферин.

    Источник: ТАСС

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    22.03.2017 17:40
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 22 марта 2017, 20:57

      Заказ выполнил, зачем отстранять?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 22 марта 2017, 20:41

      Вот она, продажная система.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 22 марта 2017, 18:43

      а надо бы рассмотреть!

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