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    Перишич может перейти в «Ливерпуль» за 35 миллионов

    Полузащитник «Интера» Иван Перишич может оказаться в АПЛ, где интерес к нему проявляет «Ливерпуль». По информации источника, красные готовы предложить за 28-летнего игрока 35 миллионов евро.

    Напомним, что хорват перебрался в миланский клуб из «Вольфсбурга» в августе 2015 года за 19 миллионов. В текущем сезоне он отметился девятью голами и семью результативными передачами в 33-х матчах. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2020 года.

    Перишич уже работал под руководством нынешнего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в дортмундской «Боруссии» с середины 2011 по начало 2013 года.

    Источник: Football Italia

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    21.03.2017 23:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +51

      Денчик34 22 марта 2017, 01:50

      Это полный бред !!!! он не перейдет к Клопу !

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