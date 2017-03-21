Перишич может перейти в «Ливерпуль» за 35 миллионов

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может оказаться в АПЛ, где интерес к нему проявляет «Ливерпуль». По информации источника, красные готовы предложить за 28-летнего игрока 35 миллионов евро.

Напомним, что хорват перебрался в миланский клуб из «Вольфсбурга» в августе 2015 года за 19 миллионов. В текущем сезоне он отметился девятью голами и семью результативными передачами в 33-х матчах. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2020 года.

Перишич уже работал под руководством нынешнего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в дортмундской «Боруссии» с середины 2011 по начало 2013 года.