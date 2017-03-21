Президент «Урала»: «Изменение даты матча Кубка России спутало карты нашим болельщикам»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о изменении даты проведения полуфинального матча Кубка России против «Рубина». Напомним, встреча пройдет не 5 апреля, а 6 апреля.

– Сегодня РФС перенес ваш кубковый матч с «Рубином» с 5 на 6 апреля. Неожиданно?

– Мы законопослушный клуб. Будем играть в тот день, который назначен. Понимаем, что и «Рубин», и мы должны быть в равных условиях. Хотя считаю, что нужно все-таки придерживаться календаря. Конечно, изменение даты спутало карты нашим болельщикам. Люди узнали про 5 апреля, составили планы. А ведь есть и те, кто не живет в Екатеринбурге, мог уже купить билет на самолет или поезд.

Ранее в РФС заявили, что изменение даты проведения матчей связано с ТВ-трансляцией.