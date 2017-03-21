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    Президент «Урала»: «Изменение даты матча Кубка России спутало карты нашим болельщикам»

    Президент «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о изменении даты проведения полуфинального матча Кубка России против «Рубина». Напомним, встреча пройдет не 5 апреля, а 6 апреля.

    – Сегодня РФС перенес ваш кубковый матч с «Рубином» с 5 на 6 апреля. Неожиданно?

    – Мы законопослушный клуб. Будем играть в тот день, который назначен. Понимаем, что и «Рубин», и мы должны быть в равных условиях. Хотя считаю, что нужно все-таки придерживаться календаря. Конечно, изменение даты спутало карты нашим болельщикам. Люди узнали про 5 апреля, составили планы. А ведь есть и те, кто не живет в Екатеринбурге, мог уже купить билет на самолет или поезд.

    Ранее в РФС заявили, что изменение даты проведения матчей связано с ТВ-трансляцией.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.03.2017 15:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 апреля 2017, 16:34

      да что это дает - пройдете Рубин какая разница

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