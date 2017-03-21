Куликов: «Перенос кубкового матча «Урал» – «Рубин» сделан ради ТВ-трансляции»

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов заявил, что полуфинальный матч Кубка России между «Уралом» и «Рубином» перенесен с 5 апреля на 6 апреля. По словам функционера, это сделано, чтобы зрители смогли посмотреть два полуфинальных матча отдельно.

«Перенос матча «Урал» – «Рубин» на один день – это организационный момент РФС. Будет возможность показать этот матч всей стране по телевидению в вечернее время, то есть каждый полуфинал сможем показать отдельно, чтобы они не пересекались по времени. Таким образом, будет два чисто кубковых телевизионных вечера», – сказал Куликов.

Второй полуфинальный матч между «Уфой» и «Локомотивом» состоится 5 апреля.