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  • Куликов: «Перенос кубкового матча «Урал» – «Рубин» сделан ради ТВ-трансляции»

Куликов: «Перенос кубкового матча «Урал» – «Рубин» сделан ради ТВ-трансляции»

21 марта 2017, 12:12
3

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов заявил, что полуфинальный матч Кубка России между «Уралом» и «Рубином» перенесен с 5 апреля на 6 апреля. По словам функционера, это сделано, чтобы зрители смогли посмотреть два полуфинальных матча отдельно.

«Перенос матча «Урал» – «Рубин» на один день – это организационный момент РФС. Будет возможность показать этот матч всей стране по телевидению в вечернее время, то есть каждый полуфинал сможем показать отдельно, чтобы они не пересекались по времени. Таким образом, будет два чисто кубковых телевизионных вечера», – сказал Куликов.

Второй полуфинальный матч между «Уфой» и «Локомотивом» состоится 5 апреля.

Источник: Р-Спорт
Россия. Кубок Рубин Урал
Комментарии (3)
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VGreen
1490091164
идет подготовка к матчу, исход которого заранее известен:) Урал отдаст полуфинал Рубину за недавнюю победу в матче ЧР.
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ijgjr
1491226538
Это нормально
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