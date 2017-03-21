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    Куликов: «Перенос кубкового матча «Урал» – «Рубин» сделан ради ТВ-трансляции»

    Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов заявил, что полуфинальный матч Кубка России между «Уралом» и «Рубином» перенесен с 5 апреля на 6 апреля. По словам функционера, это сделано, чтобы зрители смогли посмотреть два полуфинальных матча отдельно.

    «Перенос матча «Урал» – «Рубин» на один день – это организационный момент РФС. Будет возможность показать этот матч всей стране по телевидению в вечернее время, то есть каждый полуфинал сможем показать отдельно, чтобы они не пересекались по времени. Таким образом, будет два чисто кубковых телевизионных вечера», – сказал Куликов.

    Второй полуфинальный матч между «Уфой» и «Локомотивом» состоится 5 апреля.

    Источник: Р-Спорт

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    21.03.2017 12:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 3 апреля 2017, 16:35

      Это нормально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 21 марта 2017, 13:12

      идет подготовка к матчу, исход которого заранее известен:) Урал отдаст полуфинал Рубину за недавнюю победу в матче ЧР.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > VGreen 3 апреля 2017, 16:38

      что то не равенство получается - рядовая а здесь финал - думаю и здесь осилят что то Рубин вообще дохлый по последним играм - может денег нету в ФНЛ захотели

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