Бухаров намерен воспользоваться шансом в сборной России

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров поделился впечатлениями от возвращения в сборную России. Напомним, что 32-летний форвард получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

– Очень рад вернуться спустя много лет лет. Ехал с мыслями – играть, тренироваться, доказывать, что мне дали шанс не просто так. Буду отрабатывать его каждый день, надеюсь получить свой шанс и сыграть.

– Какая атмосфера в команде?

– Царит добрая атмосфера, все ребята настроены позитивно. Хорошо меня приняли, хотя многие меня уже знали.

В нынешнем сезоне чемпионата России Бухаров забил три гола в 12 матчах.