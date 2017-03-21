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    Бухаров намерен воспользоваться шансом в сборной России

    Нападающий «Ростова» Александр Бухаров поделился впечатлениями от возвращения в сборную России. Напомним, что 32-летний форвард получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

    – Очень рад вернуться спустя много лет лет. Ехал с мыслями – играть, тренироваться, доказывать, что мне дали шанс не просто так. Буду отрабатывать его каждый день, надеюсь получить свой шанс и сыграть.

    – Какая атмосфера в команде?

    – Царит добрая атмосфера, все ребята настроены позитивно. Хорошо меня приняли, хотя многие меня уже знали.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Бухаров забил три гола в 12 матчах.

    Источник: Rusfootball.info

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    21.03.2017 09:29
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 марта 2017, 14:14

      Бухаров снова попал в хорошие руки. И вновь на него приятно смотреть. Будем надеяться, что Дзюбе теперь места в сборной не будет

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 21 марта 2017, 13:53

      Бухаров сейчас прекрасен, как игрок, отличная форма.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 21 марта 2017, 12:47

      саламыч фигнёй страдает

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