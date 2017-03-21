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    Бышовец: «Лунев демонстрирует стабильность, несвойственную Лодыгину»

    Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением об игре защитника «Зенита» Ибрагима Цаллагова и голкипера Андрея Лунева в матче 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0).

    «Цаллагов — универсальный игрок, в нем есть качества, востребованные и в обороне, и в атаке. Он провел хороший матч. А Лунев — вратарь с отличной перспективой. Важно, чтобы он демонстрировал стабильность, несвойственную Лодыгину, чередующему сильные матчи с откровенно провальными», – сказал специалист.

    «Зенит» после 20-ти туров располагается на втором месте, отставая от «Спартака» на шесть очков.

    Источник: Известия

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    21.03.2017 01:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 21 марта 2017, 09:14

      Оба сыграли хорошо!!!

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      Рейтинг: +315

      ateist90 21 марта 2017, 06:33

      Лунев один матч официальный за Зенит сыграл, рано пока говорить какой он вратарь;)
      А Ибрагим универсал хороший, игрок ценный;)

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      Рейтинг: +1282

      Джой > ateist90 21 марта 2017, 09:00

      Тем более о стабильности речь. Их хвалить нельзя,слабину дадут.

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