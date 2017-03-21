Бышовец: «Лунев демонстрирует стабильность, несвойственную Лодыгину»

Известный тренер Анатолий Бышовец поделился мнением об игре защитника «Зенита» Ибрагима Цаллагова и голкипера Андрея Лунева в матче 20-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:0).

«Цаллагов — универсальный игрок, в нем есть качества, востребованные и в обороне, и в атаке. Он провел хороший матч. А Лунев — вратарь с отличной перспективой. Важно, чтобы он демонстрировал стабильность, несвойственную Лодыгину, чередующему сильные матчи с откровенно провальными», – сказал специалист.

«Зенит» после 20-ти туров располагается на втором месте, отставая от «Спартака» на шесть очков.