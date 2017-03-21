Пирло считает, что «Ювентус» сможет пройти «Барселону»

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной». По мнению футболиста, итальянский клуб имеет шансы пройти в полуфинал.

«Сейчас все будет иначе, чем на финале Лиги чемпионов двухлетней давности. «Ювентус» изменился, другой стала и «Барселона». Сейчас нас ждет два матча, в которых мы увидим исключительный футбол. Если «Ювентус» хочет дойти до финала турнира, то нужно играть против лучших клубов. Думаю, у туринцев есть потенциал, который позволит им пройти «Барселону», – сказал Пирло.

Напомним, первый матч состоится в Турине 11 апреля, ответная игра состоится в Барселоне 19 апреля.