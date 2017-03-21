Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пирло считает, что «Ювентус» сможет пройти «Барселону»

    Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной». По мнению футболиста, итальянский клуб имеет шансы пройти в полуфинал.

    «Сейчас все будет иначе, чем на финале Лиги чемпионов двухлетней давности. «Ювентус» изменился, другой стала и «Барселона». Сейчас нас ждет два матча, в которых мы увидим исключительный футбол. Если «Ювентус» хочет дойти до финала турнира, то нужно играть против лучших клубов. Думаю, у туринцев есть потенциал, который позволит им пройти «Барселону», – сказал Пирло.

    Напомним, первый матч состоится в Турине 11 апреля, ответная игра состоится в Барселоне 19 апреля.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.03.2017 00:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      tie90s 23 марта 2017, 14:09

      У Юве нет шансов. Барса показала как умеет играть и делать Come back

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 21 марта 2017, 10:21

      Всё может быть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 21 марта 2017, 07:09

      Фанаты Риала тоже считали что ПСЖ пройдёт Барсу.. Итог..)

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11