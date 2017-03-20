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    Сапета: «Забью «Спартаку» в следующем году в составе «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Александр Сапета подвел итоги матча 27-го тура ФНЛ против «Спартака-2» (1:1). По словам футболиста, в следующем сезоне ему хотелось бы встретиться со «Спартаком».

    «Не удалось завершить матч победой. Стадион хороший, на матч пришло много зрителей. По атмосфере не чувствовалось, что эта игра ФНЛ. Не важно, что это был «Спартак-2», а «Динамо» в ФНЛ. Я все равно назвал бы эту игру дерби. Конечно, хотелось бы, чтобы в следующем году дерби было на уровне Премьер-лиги.

    Я так особо не за кого в чемпионской гонке РФПЛ. «Зенит» и ЦСКА догоняют «Спартак». Забить «красно-белым» в составе ЦСКА? Лучше я забью «Спартаку» в следующем году в составе «Динамо», – сказал игрок.

    «Динамо» возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, опережая «Тосно» на пять очков.

    Источник: Спорт FM

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    20.03.2017 23:08
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