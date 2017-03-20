Газзаев назвал отвратительным судейство в РФПЛ

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту Валерий Газзаев высказал свой взгляд на судейство в РФПЛ. По его словам, арбитры в российском чемпионате судят отвратительно. Специалист считает, что судья Евгений Турбин был обязан засчитать гол «Зенита» в ворота «Амкара» в матче 19-го тура, а также назначить пенальти за падение в штрафной площади пермяков нападающего петербуржцев Артема Дзюбы.

«Я считаю, что судейство в нашем чемпионате отвратительное. Безусловно, гол петербуржцев надо было засчитывать. Да и пенальти на Артеме Дзюбе был однозначно.

Печально, что после каждого тура главной темой для разговоров становятся не игра команд, интересные тактические задумки или прекрасные индивидуальные действия игроков, а судейство. Российский футбольный союз должен обратить на это пристальное внимание», – сказал Газзаев.