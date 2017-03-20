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Газзаев назвал отвратительным судейство в РФПЛ

20 марта 2017, 13:11
10

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы РФ по спорту Валерий Газзаев высказал свой взгляд на судейство в РФПЛ. По его словам, арбитры в российском чемпионате судят отвратительно. Специалист считает, что судья Евгений Турбин был обязан засчитать гол «Зенита» в ворота «Амкара» в матче 19-го тура, а также назначить пенальти за падение в штрафной площади пермяков нападающего петербуржцев Артема Дзюбы.

«Я считаю, что судейство в нашем чемпионате отвратительное. Безусловно, гол петербуржцев надо было засчитывать. Да и пенальти на Артеме Дзюбе был однозначно.

Печально, что после каждого тура главной темой для разговоров становятся не игра команд, интересные тактические задумки или прекрасные индивидуальные действия игроков, а судейство. Российский футбольный союз должен обратить на это пристальное внимание», – сказал Газзаев.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Газзаев Валерий
Комментарии (10)
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ijgjr
1490004908
Все верно -но видать это не прикасаемо
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пряник929
1490005899
А вчера почему алаведы случился на Арсенале??? за что два судейских подарка Зениту вчера??? Зенит никакой, Дзюба при любом касании с соперником падает как девка на спину и ручки разводит... Где борьба , как в АПЛ??? Поэтому и наши сборники никакие, как кисейные барышни... Судьи или перестраховщики, или заинтересованные или просто некомпетентные слепцы. Вчера боковой не увидел офсайд, так как неправильно выбрал позицию - был метрах в 5-7 сзади линии вне игры. Вводите видеоповторы: в хоккее о судьях почти не вспоминают - все разговоры только об игре и игроках. ФУТБОЛ - ИГРА ФУТБОЛИСТОВ С МЯЧЕМ, А НЕ СУДЕЙ!!! А у нас только разговоры о судействе, 21 век на дворе - техника уже может все!!!
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Kulimen
1490009516
Жди приглос в комитет по этике РФС.
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Chernyi Lis
1490009564
у нас отвратительная игра..отвратительные футболеры..ну и тренеры до кучи..
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Мары
1490010408
Соглашусь. Прав пёс. И плачатся в основном те, кто этими судьями заправляет.Всё , что было до этого матча не считается по ихней логике.Начинаем жить с листа.Только лист опять с привкусом газа.
Газпром, мечты сбываются.Это волшебное ОАО.
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Garrincha58
1490011119
господин Газзаев пора уже принять за должное МЫ не Футбольная Страна!!!
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kvm
1490017989
Пёс, за что гнидеру палец откусил?
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мыцык
1490022547
Возьмите уже псину в газпром...надоел.
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