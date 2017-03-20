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Игроки ЦСКА получили три выходных

20 марта 2017, 11:17
2

В воскресенье вечером футболисты ЦСКА вернулись из Грозного, где проводили матч 20-го тура российской Премьер-лиги с «Тереком» (0:1). Часть из них отправится в различные национальные команды.

Игроки ЦСКА, остающиеся в эту паузу в расположении клуба получили три выходных дня. С четверга они возобновят работу на базе в Ватутинках. В воскресенье на «Октябре» состоится контрольный матч. В полном составе армейцы вновь соберутся во второй половине следующей недели.

Следующий матч ЦСКА проведет на домашней арене в рамках 21-го тура РФПЛ в воскресенье, 2 апреля, против «Крыльев Советов».

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (2)
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neofizer
1490001399
нормально
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vladimir-7
1490002107
Вот и хорошо.
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