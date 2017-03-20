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    Игроки ЦСКА получили три выходных

    В воскресенье вечером футболисты ЦСКА вернулись из Грозного, где проводили матч 20-го тура российской Премьер-лиги с «Тереком» (0:1). Часть из них отправится в различные национальные команды.

    Игроки ЦСКА, остающиеся в эту паузу в расположении клуба получили три выходных дня. С четверга они возобновят работу на базе в Ватутинках. В воскресенье на «Октябре» состоится контрольный матч. В полном составе армейцы вновь соберутся во второй половине следующей недели.

    Следующий матч ЦСКА проведет на домашней арене в рамках 21-го тура РФПЛ в воскресенье, 2 апреля, против «Крыльев Советов».

    Источник: Бобсоккер

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    20.03.2017 11:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 марта 2017, 12:28

      Вот и хорошо.

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 20 марта 2017, 12:16

      нормально

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