Тихонов: «Без голов нет побед»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов считает, что в матче 27-го тура ФНЛ с «Тосно» игра была равной, но гол со стандарта свел все старания на нет.

«Мы прошли подготовку, довольно хорошо смотрелись на сборах, не провели там ни одного плохого матча. Та схема, при которой мы играем сейчас, она работала, была хорошая игра.

Сейчас что произошло? Не забиваем... Без голов нет побед. Мы предупреждали ребят, чтобы не фолили, но пропустили гол со стандарта. Считаю, что была равная игра сегодня», – сказал Тихонов после матча.

Матч 27-го тура первенства ФНЛ «Енисей» – «Тосно» закончился со счетом 0:1. В турнирной таблице красноярская команда занимает седьмую строчку.