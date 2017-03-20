Семак: «Должны делать максимум из того, что можем»

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о том, как ему удалось адаптироваться в новом коллективе. Напомним, что до перехода в «Уфу» в начале года, он работал в тренерском штабе «Зенита». После 20 туров уфимский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

– Сергей Богданович, вы уже полностью адаптировались в новой роли главного тренера?

– Деваться некуда (улыбается). Я уже три месяца в этой должности, пора привыкать. Конечно, был момент адаптации, ведь в принципе непросто начинать на новом месте. Ведь у нас по физподготовке, по реабилитации были некоторые вопросы, которые удалось закрыть по ходу предсезонной подготовки. Так что было много организационных сложностей, что, думаю, есть на любой работе.

– Вы перечислили именно организационные моменты, а психологически идти на повышение по статусу было легко?

– Мы перестраиваемся вместе с командой. И какие-то фрагментарные моменты у нас получаются, но и есть то, что не получается. В любом случае, мы должны делать максимум из того, что можем, а далее будем смотреть.

– Из ваших слов следует, что с коллективом «Уфы» вы уже являетесь единым целым…

– Я надеюсь, что да. Тут надо спрашивать у коллектива (смеется).