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    Семак: «Должны делать максимум из того, что можем»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак рассказал о том, как ему удалось адаптироваться в новом коллективе. Напомним, что до перехода в «Уфу» в начале года, он работал в тренерском штабе «Зенита». После 20 туров уфимский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.

    – Сергей Богданович, вы уже полностью адаптировались в новой роли главного тренера?

    – Деваться некуда (улыбается). Я уже три месяца в этой должности, пора привыкать. Конечно, был момент адаптации, ведь в принципе непросто начинать на новом месте. Ведь у нас по физподготовке, по реабилитации были некоторые вопросы, которые удалось закрыть по ходу предсезонной подготовки. Так что было много организационных сложностей, что, думаю, есть на любой работе.

    – Вы перечислили именно организационные моменты, а психологически идти на повышение по статусу было легко?

    – Мы перестраиваемся вместе с командой. И какие-то фрагментарные моменты у нас получаются, но и есть то, что не получается. В любом случае, мы должны делать максимум из того, что можем, а далее будем смотреть.

    – Из ваших слов следует, что с коллективом «Уфы» вы уже являетесь единым целым…

    – Я надеюсь, что да. Тут надо спрашивать у коллектива (смеется).

    Источник: Р-Спорт

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    20.03.2017 10:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 20 марта 2017, 10:16

      Богданович молодец..вот кто вызывает искреннее уважение..

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