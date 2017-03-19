Примера. «Сельта» в гостях обыграла «Депортиво», гол Траоре помог «Спортингу» победить «Гранаду»

В матче 28-го тура Примеры хихонский «Спортинг» в родных стенах одержал волевую победу над «Гранадой» со счетом 3:1. Одним из голов в составе хозяев отметился бывший нападающий «Кубани», «Анжи» и ЦСКА Ласина Траоре.

В другой встрече «Сельта», выбившая «Краснодар» из 1/8 финала Лиги Европы, в гостях оказалась сильнее «Депортиво».

Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

Депортиво – Сельта – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Аспас, 74.

Спортинг – Гранада – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Ингасон, 51; 1:1 – Траоре, 60; 2:1 – Бабен, 64; 3:1 – Кармона, 67.

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