Рахимов: «Терек» ни в чем не уступал ЦСКА»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от матча 20-го тура РФПЛ, в котором его подопечные проиграли ЦСКА (0:1). По словам специалиста, грозненский клуб ни в чем не уступал своему сопернику.

«В нашей игре мало креатива, это беспокоит меня больше всего. По самоотдаче не могу ничего сказать, вижу, что команда бьется и делает все возможное. Но в игре много ситуаций, когда они принимают неправильные решения.

Показательным в этом плане стал момент с последним угловым, когда вместо подачи последовал розыгрыш мяча. Мы выпустили трех игроков, которые могут сыграть на «стандарте», не надо разыгрывать, нужно подавать. Такие решения выводят из равновесия. Это футбол, неприятно уступать. В принципе, мы ни в чем не уступали. Но нужно признать, что класс игроков ЦСКА повыше, чем у нас», – сказал Рахимов.

После данной победы московский клуб набрал 39 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. В активе «Терека» – 29 очков и восьмая позиция.