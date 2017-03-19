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    Рахимов: «Терек» ни в чем не уступал ЦСКА»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов поделился впечатлениями от матча 20-го тура РФПЛ, в котором его подопечные проиграли ЦСКА (0:1). По словам специалиста, грозненский клуб ни в чем не уступал своему сопернику.

    «В нашей игре мало креатива, это беспокоит меня больше всего. По самоотдаче не могу ничего сказать, вижу, что команда бьется и делает все возможное. Но в игре много ситуаций, когда они принимают неправильные решения.

    Показательным в этом плане стал момент с последним угловым, когда вместо подачи последовал розыгрыш мяча. Мы выпустили трех игроков, которые могут сыграть на «стандарте», не надо разыгрывать, нужно подавать. Такие решения выводят из равновесия. Это футбол, неприятно уступать. В принципе, мы ни в чем не уступали. Но нужно признать, что класс игроков ЦСКА повыше, чем у нас», – сказал Рахимов.

    После данной победы московский клуб набрал 39 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. В активе «Терека» – 29 очков и восьмая позиция.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    19.03.2017 21:52
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +93

      Borz1 20 марта 2017, 14:13

      Рахимов,как всегда занимается болтовнёй.В игре Терека ничего нового,навес на Балая и удар головой это давно все изучили и поэтому нет голов.Надо менять стиль и тренера и гнать Кузякина

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 20 марта 2017, 13:31

      если бы за это давали ничью

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 марта 2017, 09:12

      Самое главное, что игра была на хорошем уровне и корректной.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 марта 2017, 07:24

      Не уступал-но деньги есть деньги.

      -2
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 20 марта 2017, 07:01

      не уступал, но уступил...

      0
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      Рейтинг: +121

      rashidinho 20 марта 2017, 02:24

      терек просто всоснул у цска

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 20 марта 2017, 02:21

      Ни чем. Только в ворта всё ни как не научился попадать...

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 марта 2017, 00:46

      Если бы ни в чём не уступали, была б ничья.
      А раз проиграли, соперник был лучше.

      -2
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 20 марта 2017, 00:06

      Ага, только всего-то в 4 раза меньше ударов в створ.. А так, да, конечно ни в чем не уступал... конечно ни в чем...

      3
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      Рейтинг: +75

      dedruz 19 марта 2017, 23:13

      мог бы сказать: Терек превосходил на поле соперника..

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