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    Каборе: «Краснодар» в следующем сезоне хочет играть в Лиге Европы»

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе заявил, что по итогам нынешнего сезона его команда хочет пробиться в Лигу Европы. Отметим, что на данный момент «быки» занимают в турнирной таблице чемпионата России четвертое место, имея в активе 33 очка.

    – Есть ли определенная цель на концовку чемпионата? Например, занять какое-то конкретное место?

    – Для нас важно доиграть сезон, закончив его на самом высоком месте, какое возможно. Надо выигрывать в каждом матче чемпионата. Мы хотим играть в Лиге Европы в следующем сезоне.

    Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Краснодар» дошел до стадии 1/8 финала, где по сумме двух встреч не смог пройти «Сельту» (1:4).

    Источник: Rusfootball.info

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    19.03.2017 20:35
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +122

      yudinvitalik 20 марта 2017, 08:34

      тренера надо менять, и срочно!!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 > yudinvitalik 20 марта 2017, 08:40

      согласен на 100

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 > yudinvitalik 20 марта 2017, 09:38

      На кого ? Гончаренко занят, Бердыев тоже. Не дай Бог петреску какого-нибудь поставят тренером...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 20 марта 2017, 08:00

      Хотеть не вредно, вредно не хотеть.. Играть надо в каждом туре так , чтобы видно было, что Краснодар хочет в ЛЕ...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 20 марта 2017, 00:09

      Это Уфа хочет.

      -1
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 19 марта 2017, 21:50

      сказочник Шарль. Краснодар будет в лидерах если придет толковый тренер, Шалимов хороший тренер но для ФНЛ. Павел Врба годится на пост главного тренера, как он Анжи поднял в прошлом году

      3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 марта 2017, 21:42

      Значит мечтают о 3-4 месте! На лигу чемпионов не замахиваются!

      -1
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