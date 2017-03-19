Каборе: «Краснодар» в следующем сезоне хочет играть в Лиге Европы»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе заявил, что по итогам нынешнего сезона его команда хочет пробиться в Лигу Европы. Отметим, что на данный момент «быки» занимают в турнирной таблице чемпионата России четвертое место, имея в активе 33 очка.

– Есть ли определенная цель на концовку чемпионата? Например, занять какое-то конкретное место?

– Для нас важно доиграть сезон, закончив его на самом высоком месте, какое возможно. Надо выигрывать в каждом матче чемпионата. Мы хотим играть в Лиге Европы в следующем сезоне.

Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги Европы «Краснодар» дошел до стадии 1/8 финала, где по сумме двух встреч не смог пройти «Сельту» (1:4).