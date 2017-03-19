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    ФНЛ. «Спартак-2» в меньшинстве вырвал ничью в матче с «Динамо», «Луч-Энергия» и «Балтика» победителя не выявили

    В матче 27-го тура первенства ФНЛ «Динамо» на «Открытие Арене» упустил победу над «Спартаком-2» – 1:1. Автором единственного гола в составе бело-голубых стал Александр Сапета, у красно-белых забил Георгий Мелкадзе. Отметим, что хозяева заканчивали встречу вдесятером.

    Таким образом, «Динамо» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу ФНЛ, опережая ближайшего преследователя на пять очков. «Спартак-2» расположился на пятой позиции.

    В другой встрече «Балтика» и «Луч-Энергия» не сумели поразить ворота друг друга и сыграли вничью – 0:0.

    Первенство ФНЛ. 27-й тур

    Балтика (Калининград) – Луч-Энергия (Владивосток) – 0:0

    Спартак-2 (Москва) – Динамо (Москва) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Сапета, 53; 1:1 – Мелкадзе, 90+1.

    Удаление: Кутин, 84 – нет.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.03.2017 17:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 марта 2017, 16:04

      Калининград - Владивосток... Жесть

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