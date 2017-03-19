Витиньо: «Главная мотивация ЦСКА – догнать своих конкурентов»

Нападающий ЦСКА Витиньо выразил надежду, что команда в предстоящем матче с «Тереком» в 20-м туре сыграет с повышенной самоотдачей. Гостевая для армейцев встреча начнется сегодня в 16:30 по московскому времени.

«У нас есть шансы догнать впереди идущих конкурентов, и это должно быть нашей основной мотивацией. Нам надо играть с хорошим настроением и отдачей, чтобы достичь положительного результата и пытаться подтянуться к лидерам», – заявил Витиньо.

ЦСКА в турнирной таблице идет на втором месте, уступая лидеру первенства «Спартаку» девять очков, но имея одну игру в запасе.