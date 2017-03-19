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    Витиньо: «Главная мотивация ЦСКА – догнать своих конкурентов»

    Нападающий ЦСКА Витиньо выразил надежду, что команда в предстоящем матче с «Тереком» в 20-м туре сыграет с повышенной самоотдачей. Гостевая для армейцев встреча начнется сегодня в 16:30 по московскому времени.

    «У нас есть шансы догнать впереди идущих конкурентов, и это должно быть нашей основной мотивацией. Нам надо играть с хорошим настроением и отдачей, чтобы достичь положительного результата и пытаться подтянуться к лидерам», – заявил Витиньо.

    ЦСКА в турнирной таблице идет на втором месте, уступая лидеру первенства «Спартаку» девять очков, но имея одну игру в запасе.

    Источник: Twitter

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    19.03.2017 10:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 19 марта 2017, 15:01

      Не промахнитесь...

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 19 марта 2017, 12:14

      играть оставшиеся матчи на победу, и не оглядываться на остальных)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 19 марта 2017, 11:48

      Одно но, чтобы догнать конкурентов , надо чтобы конкуренты лажали....., подозреваю, что они - против...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 19 марта 2017, 11:14

      Уже ни чего не получится.... По составу мы и Спартак как ученик и учитель.и я так понимаю это конец ЦСКА,ни каких вливаний новых сил,только лиж ввжимание старых.... Бедаааа

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 марта 2017, 11:01

      он не смотрит таблицу? догонять ему только спартак...

      0
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      Рейтинг: +151

      Hansson > mihail200606 19 марта 2017, 11:29

      И 11 очков отыгрывали, проходили...

      1
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