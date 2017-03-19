Харлачев: «Нынешний «Локомотив» – самый слабый по составу за последние годы»

Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачев подверг критике уровень состава команды. По мнению ветерана, тренерский штаб железнодорожников дает максимальный результат при таком подборе игроков.

«Останется ли Семин в команде и в следующем сезоне? До медалей «Локомотив» уже не доберется, но в таблице может подняться повыше. Плюс на носу полуфинал Кубка России. Болельщики должны понимать, что Семин принял команду в сложнейший период. На мой взгляд, нынешний «Локомотив» – самый слабый по составу за последние годы!

Сейчас смотрю на заявку в матче со «Спартаком» и вижу, что атаку, кроме Майкона, усилить некем. Так что на Семина вешать всех собак неправильно. Из этого состава он выжимает максимум. Еще хорошо, что зимой не ушел Миранчук и на «флажке» заявили Ари с Кверквелия. Без них было бы совсем тяжело», – заявил Харлачев.

«Локомотив» находится на 10-й строчке в чемпионате России.