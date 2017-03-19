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  • Харлачев: «Нынешний «Локомотив» – самый слабый по составу за последние годы»

Харлачев: «Нынешний «Локомотив» – самый слабый по составу за последние годы»

19 марта 2017, 07:13
22

Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачев подверг критике уровень состава команды. По мнению ветерана, тренерский штаб железнодорожников дает максимальный результат при таком подборе игроков.

«Останется ли Семин в команде и в следующем сезоне? До медалей «Локомотив» уже не доберется, но в таблице может подняться повыше. Плюс на носу полуфинал Кубка России. Болельщики должны понимать, что Семин принял команду в сложнейший период. На мой взгляд, нынешний «Локомотив» – самый слабый по составу за последние годы!

Сейчас смотрю на заявку в матче со «Спартаком» и вижу, что атаку, кроме Майкона, усилить некем. Так что на Семина вешать всех собак неправильно. Из этого состава он выжимает максимум. Еще хорошо, что зимой не ушел Миранчук и на «флажке» заявили Ари с Кверквелия. Без них было бы совсем тяжело», – заявил Харлачев.

«Локомотив» находится на 10-й строчке в чемпионате России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Харлачев Евгений
Комментарии (22)
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Zenit-84
1489897796
Но потягаться со Спартаком сумел
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ДАША Д
1489898940
Слабый состав - заслуга Семина.
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vladimir-7
1489902740
В следующем сезоне Ю.П. Семин сформирует команду окончательно А в этом году Локомотив возьмёт кубок РФ по футболу и будет участвовать в ЛЕ.
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vladimir-7
1489903059
Самый слабый состав у Локомотива? А кислород Спартаку перекрыл.
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джексон102
1489903532
Чудом забили и чудом сгоняли, просто Спартак не смог до жать! Скоро Лоськов выйдет будет смех да и только.
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XaXatyn
1489904875
Ничья со Спартаком тоже результат , лучше бы конечно если выиграли
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Микояновский мясокомбинат
1489906190
Молодцы!Хорошо по свиньям прокатились своим слабым составом!!
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Borz1
1489907342
Когда он был сильным?
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Мары
1489912389
Народ, Палыч действительно делает, что может.И делает не плохо.Тем более слова этого "специалиста" были сказаны до матча.После матча слышу только восторженные отзывы со всех сторон.Тем более, что матч действительно вышел боевым и очень интересным.
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Вервольф
1489914098
"Выжимает максимум..." А кто помешал нормально усилиться в трансферное окно? Когда приходил Геркус, он обещал Сёмину всяческую поддержку, а на деле мы имеем скандальный уход Самедова и едва не потеряли Миранчука. Из хороших приобретений - только Ари. Как результат - плетёмся в хвосте таблицы.
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