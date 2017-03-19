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    Харлачев: «Нынешний «Локомотив» – самый слабый по составу за последние годы»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачев подверг критике уровень состава команды. По мнению ветерана, тренерский штаб железнодорожников дает максимальный результат при таком подборе игроков.

    «Останется ли Семин в команде и в следующем сезоне? До медалей «Локомотив» уже не доберется, но в таблице может подняться повыше. Плюс на носу полуфинал Кубка России. Болельщики должны понимать, что Семин принял команду в сложнейший период. На мой взгляд, нынешний «Локомотив» – самый слабый по составу за последние годы!

    Сейчас смотрю на заявку в матче со «Спартаком» и вижу, что атаку, кроме Майкона, усилить некем. Так что на Семина вешать всех собак неправильно. Из этого состава он выжимает максимум. Еще хорошо, что зимой не ушел Миранчук и на «флажке» заявили Ари с Кверквелия. Без них было бы совсем тяжело», – заявил Харлачев.

    «Локомотив» находится на 10-й строчке в чемпионате России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2017 07:13
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +86

      Вервольф 19 марта 2017, 12:01

      "Выжимает максимум..." А кто помешал нормально усилиться в трансферное окно? Когда приходил Геркус, он обещал Сёмину всяческую поддержку, а на деле мы имеем скандальный уход Самедова и едва не потеряли Миранчука. Из хороших приобретений - только Ари. Как результат - плетёмся в хвосте таблицы.

      1
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      Рейтинг: +39

      tie90s > Вервольф 23 марта 2017, 14:28

      То что "скандально ушел Самедов" Палыча и Геркуса винить не стоит. Скандал он сам сделал когда отмечал свой еще не состоявшийся "трансфер в Спартак" на своей Ласточке . А Миранчук, почувствовал вкус денег и поймал звезду. Он же был в " Команде Месси епта". А игроки которые бегут за баблом, в итоге остаются навсегда многообещающими как Какорин.

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 19 марта 2017, 11:38

      Таким как в 90-е и начало 2000-х локо уже никогда не будет......а так хочется)))СКОТОмотив, а не Локомотив какой-то!

      0
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 19 марта 2017, 11:36

      Бред

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 марта 2017, 11:33

      Народ, Палыч действительно делает, что может.И делает не плохо.Тем более слова этого "специалиста" были сказаны до матча.После матча слышу только восторженные отзывы со всех сторон.Тем более, что матч действительно вышел боевым и очень интересным.

      -3
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Мары 19 марта 2017, 11:53

      если просрем уфе и 90% фанатов будут уже кричать обратное... у большинства фанатов нет банального уважения к человеку, хотя он для Локо сделал в 100 раз больше, чем все фанаты вместе взятые

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > RedGreenHooligan 19 марта 2017, 12:58

      Согласен.
      Так и есть.

      -3
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 19 марта 2017, 11:31

      Бред сивой кобылы - не лез бы туда чего не знаешь

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 марта 2017, 11:11

      Что-то я такого суперспециалиста,как Харлачев и не припомню ...Это который Солярис тренирует??? Вообще то он консультант Жедезнодорожной футбольной лиги, вот пусть на рельсах и шпалах сосредоточится ...А Локо просто возьмет кубок, обеспечив тем самым себу место в еврокубках...Надо ставить перед собой реальные задачи и их решать- вот кубок-это реально...

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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 19 марта 2017, 11:04

      Локомотив как был командой ниже среднего уровня, так и остался.

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      Рейтинг: +93

      Borz1 19 марта 2017, 10:09

      Когда он был сильным?

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      Рейтинг: +28

      PAVLODAR 19 марта 2017, 10:02


      Ну это нормально!

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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 19 марта 2017, 09:49

      Молодцы!Хорошо по свиньям прокатились своим слабым составом!!

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