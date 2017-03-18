Радимов хотел покинуть «Зенит-2» после поражения от «Волгаря»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов признался, что хотел подать в отставку после поражения команды от «Волгаря» (3:4) в матче 26-го тура ФНЛ. Специалист сообщил, что провел беседу с генеральным директором сине-бело-голубых Максимом Митрофановым.

— Сходил к руководству, мне сказали: «Хорош ныть, вытирай сопли и иди работать». С Максимом Львовичем Митрофановым разговаривал.

— Теперь уже не думаете о возможной отставке?

— Я же на вопрос ответил. Знаете, у человека бывают эмоции. Наверное, об отставке я сказал в сердцах. Когда ты сравниваешь на 91-й минуте, а две минуты спустя получаешь гол и проигрываешь игру… Если бы пресс-конференция была, например, через час после матча, может, ничего бы не сказал такого. Здесь же был на эмоциях. Хотел в том числе и ребят завести. Мы сами когда были молодыми совершали не меньше ошибок. Я дебютировал за дубль ЦСКА в 16 лет, меня выпустили минут за 10 до конца. Я через пять минут привез пенальти, мы проиграли 1:2.

На данный момент «Зенит-2» имеет на своем счету 33 очка и занимает 12-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ.