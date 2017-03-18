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    Радимов хотел покинуть «Зенит-2» после поражения от «Волгаря»

    Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов признался, что хотел подать в отставку после поражения команды от «Волгаря» (3:4) в матче 26-го тура ФНЛ. Специалист сообщил, что провел беседу с генеральным директором сине-бело-голубых Максимом Митрофановым.

    — Сходил к руководству, мне сказали: «Хорош ныть, вытирай сопли и иди работать». С Максимом Львовичем Митрофановым разговаривал.

    — Теперь уже не думаете о возможной отставке?

    — Я же на вопрос ответил. Знаете, у человека бывают эмоции. Наверное, об отставке я сказал в сердцах. Когда ты сравниваешь на 91-й минуте, а две минуты спустя получаешь гол и проигрываешь игру… Если бы пресс-конференция была, например, через час после матча, может, ничего бы не сказал такого. Здесь же был на эмоциях. Хотел в том числе и ребят завести. Мы сами когда были молодыми совершали не меньше ошибок. Я дебютировал за дубль ЦСКА в 16 лет, меня выпустили минут за 10 до конца. Я через пять минут привез пенальти, мы проиграли 1:2.

    На данный момент «Зенит-2» имеет на своем счету 33 очка и занимает 12-ю позицию в турнирной таблице ФНЛ.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.03.2017 22:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 19 марта 2017, 08:10

      Нет ничего хуже незаконченных дел...
      Владик,как там дела с Лозой? Почему он не в синяках и нос не сломан? Ты же обещал..

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