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  • Мутко: «Фанаты «Спартака» ответили BBC по-русски, с юмором. Молодцы»

Мутко: «Фанаты «Спартака» ответили BBC по-русски, с юмором. Молодцы»

18 марта 2017, 21:05
14

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о баннере болельщиков «Спартака» на матче 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1). Напомним, что баннер был адресован британскому телеканалу BBС, который ранее снял фильм про российских фанатов под названием «Армия хулиганов России».

«Я всегда говорил, что в основе фанатского движения стоит поддержка своих клубов. Ребята патриотичные, никогда не будут вредить клубу, стране. Ребята ответили на всю эту ситуацию по-русски, с юмором. Это их креатив, молодцы, ничего не могу сказать.

Никто никогда не говорил, что все безоблачно, но ребята болеют, поддерживают клуб. Фанатские движения «Спартака» и «Локомотива» очень серьезные», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Мутко Виталий
Комментарии (14)
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Даркуш05
1489861254
Оригинально
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SunRomeS
1489862270
Красавцы!!!
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отдай мои вещи
1489862706
похоже это Мутного идея
Ответить
Elect
1489862778
Наглядно подчеркнули!
Ответить
Fju-2
1489866148
Один из лучших каналов, его научно-популярные фильмы просто шикарны.
Ответить
Par Mezan
1489866821
Хороший задел! Понравилось!
Ответить
Kano
1489867202
Довольно умно и актуально.
Ответить
Мары
1489867989
Не похоже, что это Мудко идея. У этого персонажа элементарно ума не хватит на такое.
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serppion
1489923111
Похвала из уст Мутка для меня хуже оскорбления. Шибко он осточертел. Действительно, противно, когда глупый хвалит.
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