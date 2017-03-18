Мутко: «Фанаты «Спартака» ответили BBC по-русски, с юмором. Молодцы»

Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о баннере болельщиков «Спартака» на матче 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1). Напомним, что баннер был адресован британскому телеканалу BBС, который ранее снял фильм про российских фанатов под названием «Армия хулиганов России».

«Я всегда говорил, что в основе фанатского движения стоит поддержка своих клубов. Ребята патриотичные, никогда не будут вредить клубу, стране. Ребята ответили на всю эту ситуацию по-русски, с юмором. Это их креатив, молодцы, ничего не могу сказать.

Никто никогда не говорил, что все безоблачно, но ребята болеют, поддерживают клуб. Фанатские движения «Спартака» и «Локомотива» очень серьезные», – сказал Мутко.