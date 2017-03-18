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    Мутко: «Фанаты «Спартака» ответили BBC по-русски, с юмором. Молодцы»

    Президент РФС Виталий Мутко высказал мнение о баннере болельщиков «Спартака» на матче 20-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1). Напомним, что баннер был адресован британскому телеканалу BBС, который ранее снял фильм про российских фанатов под названием «Армия хулиганов России».

    «Я всегда говорил, что в основе фанатского движения стоит поддержка своих клубов. Ребята патриотичные, никогда не будут вредить клубу, стране. Ребята ответили на всю эту ситуацию по-русски, с юмором. Это их креатив, молодцы, ничего не могу сказать.

    Никто никогда не говорил, что все безоблачно, но ребята болеют, поддерживают клуб. Фанатские движения «Спартака» и «Локомотива» очень серьезные», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

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    18.03.2017 21:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 марта 2017, 14:31

      Похвала из уст Мутка для меня хуже оскорбления. Шибко он осточертел. Действительно, противно, когда глупый хвалит.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 18 марта 2017, 23:13

      Не похоже, что это Мудко идея.
      У этого персонажа элементарно ума не хватит на такое.

      0
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      Рейтинг: +17

      cskajeka > Мары 19 марта 2017, 00:54

      Знаешь, я бы ничего не подумал,если бы он не комментировал...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > 3a zenit 19 марта 2017, 11:33

      Вполне реально.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > cskajeka 19 марта 2017, 11:35

      Аналогично. Нафиг выпячивать себя , особенно после того, что уже произошло.

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano 18 марта 2017, 23:00

      Довольно умно и актуально.

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 18 марта 2017, 22:53

      Хороший задел! Понравилось!

      2
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop > Par Mezan 19 марта 2017, 00:32

      Мне тоже! Кстати, сырочек пармезанчик, я тебя перегнала в рейтинге! Опаньки!+++

      1
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      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > GoLenaStop 19 марта 2017, 00:37

      Опаньки +++ - это вы от радости три раза подпрыгнули? Спасибо, что следите за моими успехами. Удачи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 18 марта 2017, 22:42

      Один из лучших каналов, его научно-популярные фильмы просто шикарны.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +124

      Elect 18 марта 2017, 21:46

      Наглядно подчеркнули!

      2
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      Рейтинг: +74

      отдай мои вещи 18 марта 2017, 21:45

      похоже это Мутного идея

      1
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 18 марта 2017, 21:37

      Красавцы!!!

      1
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      Рейтинг: +57

      Даркуш05 18 марта 2017, 21:20

      Оригинально

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