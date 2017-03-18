Кэхилл: «Победы – единственное, что имеет значение для «Челси» на данном этапе»

Защитник «Челси» Гари Кэхилл подвел итоги матча 29-го тура АПЛ против «Стока» (2:1). По словам футболиста, после двух побед в чемпионате в этом месяце можно расслабиться.

«Антонио Конте требовал продолжать играть в наш футбол. Победы – единственное, что имеет значение на данном этапе. В этом месяце мы провели всего два матча в чемпионате. И сумели добиться победы в обоих. Теперь можно расслабиться и посмотреть завтрашние игры», – сказал игрок.

«Челси» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии.