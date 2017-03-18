Примера. Гол Боатенга принес «Лас-Пальмасу» победу над «Вильярреалом»

В матче 28-го тура Примеры «Лас-Пальмас» на своем поле оказался сильнее «Вильярреала» – 1:0. Автором единственного гола стал Кевин-Принс Боатенг. Отметим, что гости почти всю игру провели в меньшинстве.

Таким образом, «Лас-Пальмас» набрал 35 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Вильярреала» – 48 баллов и пятая позиция.

Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

Лас-Пальмас – Вильярреал – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Боатенг, 10.

Удаление: нет – Руис, 19.

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