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    Примера. Гол Боатенга принес «Лас-Пальмасу» победу над «Вильярреалом»

    В матче 28-го тура Примеры «Лас-Пальмас» на своем поле оказался сильнее «Вильярреала» – 1:0. Автором единственного гола стал Кевин-Принс Боатенг. Отметим, что гости почти всю игру провели в меньшинстве.

    Таким образом, «Лас-Пальмас» набрал 35 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе «Вильярреала» – 48 баллов и пятая позиция.

    Чемпионат Испании. Примера. 28-й тур

    Лас-Пальмас – Вильярреал – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Боатенг, 10.

    Удаление: нет – Руис, 19.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.03.2017 00:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 18 марта 2017, 06:34

      Сдался Вильярреал. Рома подкосила этот клуб.

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