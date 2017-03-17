Прудников назвал «Оренбург» самой слабой командой Премьер-лиги

Нападающий «Анжи» Александр Прудников, ставший автором победного гола команды из Махачкалы в матче 20-го тура Премьер-лиги с «Оренбургом», поделился мнением о противостоянии в Каспийске.

«Какую установку дал Григорян выпуская на замену? Ту же что и всем. Сегодня была выигрышная игра, я считаю, «Оренбург» – это самая слабая команда в Премьер-лиге, которую нужно побеждать. Тем более играли дома, тем более болельщики просили побед, а мы просим для себя поддержки. А гол забил не я, а все ребята, которые на протяжении 90 минут отдавали все силы, я отыграл каких-то тридцать минут.

У нас команда новая, из 40 человек – 30 новые. Пока нет сыгранности, пытаемся максимально найти общий язык на поле. Каждый из нас индивидуально сильная личность, и нужно как-то слиться в одно единое целое. Будут победы и хорошая игра», – сказал герой матча.

Отметим, что забитый в ворота «Анжи» гол стал для Прудникова первым в нынешнем сезоне.