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  • Прудников назвал «Оренбург» самой слабой командой Премьер-лиги

Прудников назвал «Оренбург» самой слабой командой Премьер-лиги

17 марта 2017, 22:11
15

Нападающий «Анжи» Александр Прудников, ставший автором победного гола команды из Махачкалы в матче 20-го тура Премьер-лиги с «Оренбургом», поделился мнением о противостоянии в Каспийске.

«Какую установку дал Григорян выпуская на замену? Ту же что и всем. Сегодня была выигрышная игра, я считаю, «Оренбург» – это самая слабая команда в Премьер-лиге, которую нужно побеждать. Тем более играли дома, тем более болельщики просили побед, а мы просим для себя поддержки. А гол забил не я, а все ребята, которые на протяжении 90 минут отдавали все силы, я отыграл каких-то тридцать минут.

У нас команда новая, из 40 человек – 30 новые. Пока нет сыгранности, пытаемся максимально найти общий язык на поле. Каждый из нас индивидуально сильная личность, и нужно как-то слиться в одно единое целое. Будут победы и хорошая игра», – сказал герой матча.

Отметим, что забитый в ворота «Анжи» гол стал для Прудникова первым в нынешнем сезоне.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Анжи Оренбург Прудников Александр
Комментарии (15)
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mialkov
1489781704
Неуважение к сопернику - аукнется бумерангом!
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Houston
1489782325
Выстрелил раз в год и пизд*ц. Нимб над головой вырос чтоль?
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KARAT777
1489784659
он наверно лучший форвард.... или психушка по нему плачет...
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Дэс
1489785300
Некрасиво с его стороны так говорить! Оренбург крепкая команда. Самодовольный и эмоциональный, у которого самоуверенность зашкаливает, а такое чувство губит. Что в принципе и доказано его частыми сменами команд.
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Робинзон
1489785310
воодушевился и нагадил тренеру оппонентов .
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NEMETSRUS
1489787040
сказал самый лучший игрок даже не основного состава бычара
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арейская
1489795161
Пора, и давно уже пора забивать, и не только Оренбургу...
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alexidj
1489795790
Обиделся слон..Что ж ты тогда в основу самой слабой команды не проходил? Стыдно должно быть..Не красивое поведение особенно во время празднования забитого мяча..
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Freux
1489806041
Прудников треплр
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батог
1489807689
То-то голов наколотили Оренбургу!
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