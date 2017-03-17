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    Прудников назвал «Оренбург» самой слабой командой Премьер-лиги

    Нападающий «Анжи» Александр Прудников, ставший автором победного гола команды из Махачкалы в матче 20-го тура Премьер-лиги с «Оренбургом», поделился мнением о противостоянии в Каспийске.

    «Какую установку дал Григорян выпуская на замену? Ту же что и всем. Сегодня была выигрышная игра, я считаю, «Оренбург» – это самая слабая команда в Премьер-лиге, которую нужно побеждать. Тем более играли дома, тем более болельщики просили побед, а мы просим для себя поддержки. А гол забил не я, а все ребята, которые на протяжении 90 минут отдавали все силы, я отыграл каких-то тридцать минут.

    У нас команда новая, из 40 человек – 30 новые. Пока нет сыгранности, пытаемся максимально найти общий язык на поле. Каждый из нас индивидуально сильная личность, и нужно как-то слиться в одно единое целое. Будут победы и хорошая игра», – сказал герой матча.

    Отметим, что забитый в ворота «Анжи» гол стал для Прудникова первым в нынешнем сезоне.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.03.2017 22:11
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5178

      Каратель 18 марта 2017, 13:24

      спору нет,сам прудников то звезда,в сильнейшем клубе премьерки играет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 марта 2017, 12:48

      голос появился а если еще в паре игр повезет -молчал бы уж в тряпочку - нападающий - на поле нападай а не языком трепли

      0
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 18 марта 2017, 08:32

      "Сильный" нападающий, который не может закрепиться ни в одном клубе.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 18 марта 2017, 06:28

      То-то голов наколотили Оренбургу!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 18 марта 2017, 06:00

      Прудников треплр

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +447

      alexidj 18 марта 2017, 03:09

      Обиделся слон..Что ж ты тогда в основу самой слабой команды не проходил? Стыдно должно быть..Не красивое поведение особенно во время празднования забитого мяча..

      7
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      Рейтинг: +17971

      арейская 18 марта 2017, 02:59

      Пора, и давно уже пора забивать, и не только Оренбургу...

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 18 марта 2017, 00:44

      сказал самый лучший игрок даже не основного состава бычара

      1
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 18 марта 2017, 00:40

      Красавик

      0
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 18 марта 2017, 00:15

      воодушевился и нагадил тренеру оппонентов
      .

      1
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