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    Ринат Билялетдинов: «Найдутся те, кто будет кричать в адрес Самедова гадости, такой уж менталитет»

    Известный российский специалист, бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов предположил, что в грядущей встрече со «Спартаком» экс-игрок железнодорожников Александр Самедов может столкнуться с негативной реакцией болельщиков на трибунах стадиона «Локомотив».

    «От отдельных выкриков никто не застрахован – будут те, кто будет кричать в адрес Самедова гадости, такой уж менталитет, однако основная масса нормально отнесется к игроку. Мне кажется все нормально воспримут, главное – не перейти грани. Самедов не один год отдал «Локомотиву» и работал качественно, как и во всех предыдущих командах. Какие-то эмоции могут возобладать, но это у отдельных людей, надеюсь, что в массе этого не будет», – подчеркнул Билялетдинов.

    Игра состоится 18 марта и начнется в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ с 44 очками в активе, «Локомотив» находится на десятой строчке с 26 очками.

    Источник: ТАСС

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    17.03.2017 21:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 18 марта 2017, 12:52

      Ты первый и начал - для чего ты все это говоришь - будет дело пизди а ты сам роешься в грязном белье - гнусный ты человек - сколько ты писдел на Чалого после Рубина -минталитет не у них а у тебя

      0
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      Рейтинг: +94

      RON72 18 марта 2017, 06:02

      Олени везде есть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      aam 17 марта 2017, 23:00

      Не трогайте Сашу. Он наш.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 марта 2017, 22:52

      А чего кричать??? Нужен был бы Локо- не отпустили бы...Да и бабла рубанули...

      4
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