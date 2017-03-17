Ринат Билялетдинов: «Найдутся те, кто будет кричать в адрес Самедова гадости, такой уж менталитет»

Известный российский специалист, бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов предположил, что в грядущей встрече со «Спартаком» экс-игрок железнодорожников Александр Самедов может столкнуться с негативной реакцией болельщиков на трибунах стадиона «Локомотив».

«От отдельных выкриков никто не застрахован – будут те, кто будет кричать в адрес Самедова гадости, такой уж менталитет, однако основная масса нормально отнесется к игроку. Мне кажется все нормально воспримут, главное – не перейти грани. Самедов не один год отдал «Локомотиву» и работал качественно, как и во всех предыдущих командах. Какие-то эмоции могут возобладать, но это у отдельных людей, надеюсь, что в массе этого не будет», – подчеркнул Билялетдинов.

Игра состоится 18 марта и начнется в 16:30 по московскому времени. Перед этой встречей «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ с 44 очками в активе, «Локомотив» находится на десятой строчке с 26 очками.