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    Боатенг: «Бавария» и «Реал» – топовый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, это можно назвать досрочным финалом»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг дал оценку грядущему противостоянию с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, назвав шансы соперников на выход в полуфинал турнира равными.

    «Это топовый матч четвертьфинала. Это даже можно назвать досрочным финалом. Нам дважды подряд нужно показать свою лучшую игру, чтобы пройти дальше.

    Я думаю, что «Реал» тоже не особенно рад такому жребию. Обе команды обладают большим авторитетом, шансы 50/50», – отметил Боатенг.

    Первая игра соперников состоится 12 апреля в Мюнхене.

    Источник: ФК «Бавария»

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    17.03.2017 19:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +78

      Lab[44] 27 марта 2017, 14:02

      Судью этого матча уже жалко(((... Надеюсь нервов хватит)

      0
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      Рейтинг: +11

      Daniyar_and_Krestinin 19 марта 2017, 11:21

      самый интригующий матч в 1/4 финала

      1
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 18 марта 2017, 00:22

      встретятся два хороших клуба! лучше бы они встретились в финале!

      1
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 17 марта 2017, 21:38

      пару лет на халяву проскакивали.теперь придется потрудится

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 марта 2017, 21:25

      лишь бы реал-бавария и барса-юве играли в разные дни)

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      Рейтинг: +222

      Зэб 17 марта 2017, 20:56

      Хана лысому.

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 17 марта 2017, 20:32

      Это сильнейшая на мой взгляд пара1/4. Барса- Юве тоже но как мне кажется каталонцы фавориты.

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