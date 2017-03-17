Боатенг: «Бавария» и «Реал» – топовый матч четвертьфинала Лиги чемпионов, это можно назвать досрочным финалом»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг дал оценку грядущему противостоянию с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов, назвав шансы соперников на выход в полуфинал турнира равными.

«Это топовый матч четвертьфинала. Это даже можно назвать досрочным финалом. Нам дважды подряд нужно показать свою лучшую игру, чтобы пройти дальше.

Я думаю, что «Реал» тоже не особенно рад такому жребию. Обе команды обладают большим авторитетом, шансы 50/50», – отметил Боатенг.

Первая игра соперников состоится 12 апреля в Мюнхене.