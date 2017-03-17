Комитет по этике РФС разыскивает Слуцкого

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал о поисках бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

Напомним, что 15 февраля 45-летнему специалисту рекомендовали принести публичные извинения за слова о судьях. Слуцкий в одной из телепередач заявил, что «если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр».

Ранее сообщалось, что комитет не может дозвониться тренеру, чтобы сообщить ему о своем решении по этому делу.

«Ситуация с Леонидом Слуцким все та же. Сегодня мои сотрудники получили обязательное задание – любыми путями связаться с Леонидом Викторовичем и обязательно его найти! Вот с утра его разыскивают, но пока, к сожалению, поиски не принесли никакого результата. Мы же не сыскная полиция, в конце концов», — сказал Андреев.