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    Комитет по этике РФС разыскивает Слуцкого

    Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал о поисках бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

    Напомним, что 15 февраля 45-летнему специалисту рекомендовали принести публичные извинения за слова о судьях. Слуцкий в одной из телепередач заявил, что «если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр».

    Ранее сообщалось, что комитет не может дозвониться тренеру, чтобы сообщить ему о своем решении по этому делу.

    «Ситуация с Леонидом Слуцким все та же. Сегодня мои сотрудники получили обязательное задание – любыми путями связаться с Леонидом Викторовичем и обязательно его найти! Вот с утра его разыскивают, но пока, к сожалению, поиски не принесли никакого результата. Мы же не сыскная полиция, в конце концов», — сказал Андреев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.03.2017 18:53
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 18 марта 2017, 07:54

      Прав Слуцкий.прав Кадыров! Продажные суки! Не даром они против видеоповторов!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +236

      Viktor781 18 марта 2017, 01:39

      Терпеть не могу Слуцкого, но он прав на все 100%. Не отдавайте им толстяка!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 18 марта 2017, 00:01

      российские арбитры жулики

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 > sidul1 18 марта 2017, 01:39

      Все!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +507

      Arrow10 17 марта 2017, 23:23

      ахахахах!!! Слуцкий прям какой-то агент 007,хер найдешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 17 марта 2017, 22:08

      делать им не куй
      .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 марта 2017, 22:00

      Ищет Андреев,
      В нашей столице
      Ищет полиция
      Там, за границей,
      Ищут давно -
      Не найти им пока,
      Парня какого-то
      Лет сорока.

      Среднего роста,
      Упитанный крепко,
      Ходит он в мятом
      Костюме без кепки.
      Знак "ЦСКА"
      На груди у него.
      Больше не знают
      О нем ничего.

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +527

      трениришко > Tostao 17 марта 2017, 23:20

      ищут давно-это гавно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 17 марта 2017, 21:21

      Крутая показуха, что в РФС кто-то что-то делает... Не найти Слуцкого, когда все знают, что он в Челси, аффуеть...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 17 марта 2017, 20:59

      он ещё в спячке, лапу сосет

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 17 марта 2017, 20:53

      бла-бла-бла

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 марта 2017, 20:26

      Не знают,как найти! К специалистам обратитесь,в мешке из-под полония привезут.

      0
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