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Комитет по этике РФС разыскивает Слуцкого

17 марта 2017, 18:53
38

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал о поисках бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

Напомним, что 15 февраля 45-летнему специалисту рекомендовали принести публичные извинения за слова о судьях. Слуцкий в одной из телепередач заявил, что «если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр».

Ранее сообщалось, что комитет не может дозвониться тренеру, чтобы сообщить ему о своем решении по этому делу.

«Ситуация с Леонидом Слуцким все та же. Сегодня мои сотрудники получили обязательное задание – любыми путями связаться с Леонидом Викторовичем и обязательно его найти! Вот с утра его разыскивают, но пока, к сожалению, поиски не принесли никакого результата. Мы же не сыскная полиция, в конце концов», — сказал Андреев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид
Комментарии (38)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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gencha19
1489766238
Слуцкий знает что говорит.
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Тяп-Ляп.
1489767103
Сруцкер,как неуловимый ДЖО-Потому и неуловимый,что и на xeр никому не нужен.
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river31
1489767234
Начните с себя, экспеРДы этики мля... Задолбали! Как в детском саду: "Он меня какашкой назвал! Накажите срочно!" Тьфу! Стыдно.
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Serjoga
1489768434
Глядя как судят наши арбитры последние матчи, я вот думаю, а в чем Слуцкий не прав? Что ни матч, то у судьи "косяк", влияющий на результат матча!
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Жентус
1489769037
На детородном органе он ваш комитет вертел, как и любой адекватный человек.
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Антибиотик
1489770685
Да отстаньте вы от мужика! Человек выразил своё мнение, работу наших судей все прекрасно видят. Мне тоже иногда хочется за такое судейство кое-кому в башню закатать, но я же не выбегаю на поле и этого не делаю. И ещё, когда на бровке стоит боковой судья и рядом с ним мяч уходит за линию от игрока одной команды, а он судит в его пользу, то это как понимать? Он настолько идиот или настолько продажный? Вот в чем нужно разбираться, а не раздувать огонь на ровном месте. Пока редко кто из бригад российских арбитров заслуживает хорошую правомерную оценку.
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трениришко
1489773557
он ещё в спячке, лапу сосет
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polt
1489774867
Крутая показуха, что в РФС кто-то что-то делает... Не найти Слуцкого, когда все знают, что он в Челси, аффуеть...
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Tostao
1489777231
Ищет Андреев, В нашей столице Ищет полиция Там, за границей, Ищут давно - Не найти им пока, Парня какого-то Лет сорока. Среднего роста, Упитанный крепко, Ходит он в мятом Костюме без кепки. Знак "ЦСКА" На груди у него. Больше не знают О нем ничего.
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Viktor781
1489790341
Терпеть не могу Слуцкого, но он прав на все 100%. Не отдавайте им толстяка!
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