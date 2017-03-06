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    Комитет по этике РФС пока не может выйти на связь со Слуцким

    Комитет по этике РФС не может дозвониться экс-главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому, чтобы сообщить ему о своем решении по делу специалиста, заявил глава комитета Семен Андреев.

    15 февраля бывшему рулевому армейцев и сборной России рекомендовали принести публичное извинения за слова о судьях. Ранее 45-летний тренер в одной из телепередач подчеркнул, что «если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр».

    «Пока со Слуцким связаться не удалось. Лично я и ответственный секретарь практически ежедневно пытаемся дозвониться до Леонида Викторовича, но его телефон пока отключен. Попробуем связаться со Слуцким через ЦСКА», – сказал Андреев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.03.2017 12:12
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 6 марта 2017, 18:29

      номер сменил и отдыхает спокойно в Англии))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 марта 2017, 16:16

      Ему западло отвечать на такие звонки. Ему теперь не упирался российский футбол,пока ...деньги не кончатся.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 марта 2017, 15:44

      Все верно он сказал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 6 марта 2017, 14:36

      Не напрягайте Лёню, а то он попросит политического убежища.)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5113

      hunta 6 марта 2017, 14:17

      Обиженки..., а то, что половина из судейских зачёт по правилам и "нормы ГТО" сдать не могут это нормально..?

      2
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      Рейтинг: +195

      Colonist 6 марта 2017, 14:00

      ищите его через магазины кресел - качалок!!!

      3
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 > Colonist 6 марта 2017, 15:25

      или в макдоналдсе)

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 6 марта 2017, 13:48

      Он им ясно дал понять "да пошли вы..", может и не вежливо, но ясно.

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 6 марта 2017, 13:43

      Зачем ЦСКА?? Надо в Челси, Рома Абрамович знает.

      2
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 6 марта 2017, 13:37

      Лёня в куражах)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 6 марта 2017, 13:34

      Пусть обратятся в программу "Жди меня".

      3
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