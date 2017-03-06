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  • Комитет по этике РФС пока не может выйти на связь со Слуцким

Комитет по этике РФС пока не может выйти на связь со Слуцким

6 марта 2017, 12:12
21

Комитет по этике РФС не может дозвониться экс-главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому, чтобы сообщить ему о своем решении по делу специалиста, заявил глава комитета Семен Андреев.

15 февраля бывшему рулевому армейцев и сборной России рекомендовали принести публичное извинения за слова о судьях. Ранее 45-летний тренер в одной из телепередач подчеркнул, что «если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр».

«Пока со Слуцким связаться не удалось. Лично я и ответственный секретарь практически ежедневно пытаемся дозвониться до Леонида Викторовича, но его телефон пока отключен. Попробуем связаться со Слуцким через ЦСКА», – сказал Андреев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид
Комментарии (21)
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Павел Амурский
1488792474
Правильно сказал Слуцкий, а комитет по этике надо разогнать.
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maksspartak
1488792608
Слуцкий все правильно сказал )))
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Slemanort
1488793966
А он уехал жить в Лондон ! И теперь ему пофиг ! Что когда-то сказал может быть написал да вообще он чихаал ))
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Ubuntu
1488794506
Лёня не даёт им свой лондонский номер) а они всё на московский звонят
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Димон Алма-Ата
1488796456
Пусть обратятся в программу "Жди меня".
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kykyi
1488797319
Он им ясно дал понять "да пошли вы..", может и не вежливо, но ясно.
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Colonist
1488798047
ищите его через магазины кресел - качалок!!!
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Tostao
1488800172
Не напрягайте Лёню, а то он попросит политического убежища.)
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vgarakh
1488804297
Все верно он сказал.
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yorgenbarenz
1488806176
Ему западло отвечать на такие звонки. Ему теперь не упирался российский футбол,пока ...деньги не кончатся.
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