Комитет по этике РФС пока не может выйти на связь со Слуцким

Комитет по этике РФС не может дозвониться экс-главному тренеру ЦСКА Леониду Слуцкому, чтобы сообщить ему о своем решении по делу специалиста, заявил глава комитета Семен Андреев.

15 февраля бывшему рулевому армейцев и сборной России рекомендовали принести публичное извинения за слова о судьях. Ранее 45-летний тренер в одной из телепередач подчеркнул, что «если человек арбитр, его уже можно бить, по крайней мере если это российский арбитр».

«Пока со Слуцким связаться не удалось. Лично я и ответственный секретарь практически ежедневно пытаемся дозвониться до Леонида Викторовича, но его телефон пока отключен. Попробуем связаться со Слуцким через ЦСКА», – сказал Андреев.