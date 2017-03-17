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    «Манчестер Сити» летом хочет приобрести у «Реала» Наваса

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас во время летнего трансферного окна может перейти в «Манчестер Сити». По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола намерен продать основного вратаря команды Клаудио Браво и приобрести на его место 30-летнего костариканца.

    Отметим, что действующий контракт Наваса с «Реалом» рассчитан до лета 2020 года. По данным Transfermarkt, стоимость голкипера составляет 20 миллионов евро.

    В составе мадридского клуба футболист выступает с 2014 года. В нынешнем сезоне вратарь провел за сливочных в Примере 19 матчей, в которых пропустил 18 голов.

    Источник: AS

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    17.03.2017 16:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 17 марта 2017, 19:04

      у барсы вратаря попробовал,теперь у реала хочет..

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