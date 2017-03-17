«Манчестер Юнайтед» встретится с «Андерлехтом» в 1/4 финала Лиги Европы

Сегодня, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальных пар Лиги Европы.

Отметим, что соперником «Манчестер Юнайтед», который на предыдущей стадии выбил из турнира «Ростов», станет «Андерлехт». «Сельта», по сумме двух встреч обыгравшая «Краснодар», встретится с «Генком».

Лига Европы. 1/4 финала

«Андерлехт» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Сельта» (Испания) – «Генк» (Бельгия)

«Аякс» (Голландия) – «Шальке-04» (Германия)

«Лион» (Франция) – «Бешикташ» (Турция)

Отметим, что первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 13 апреля, ответные запланированы на 20 апреля.