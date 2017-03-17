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    «Манчестер Юнайтед» встретится с «Андерлехтом» в 1/4 финала Лиги Европы

    Сегодня, 17 марта, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинальных пар Лиги Европы.

    Отметим, что соперником «Манчестер Юнайтед», который на предыдущей стадии выбил из турнира «Ростов», станет «Андерлехт». «Сельта», по сумме двух встреч обыгравшая «Краснодар», встретится с «Генком».

    Лига Европы. 1/4 финала

    «Андерлехт» (Бельгия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

    «Сельта» (Испания) – «Генк» (Бельгия)

    «Аякс» (Голландия) – «Шальке-04» (Германия)

    «Лион» (Франция) – «Бешикташ» (Турция)

    Отметим, что первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 13 апреля, ответные запланированы на 20 апреля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2017 15:12
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 20 марта 2017, 10:04

      МЮ
      Сельта
      Аякс
      Лион
      Болею за Аякс.

      0
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      Рейтинг: +271

      artem 81 17 марта 2017, 16:57

      Повезло мю

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 марта 2017, 15:49

      По моему самые интересные пары это Лион Бешикташ и Аякс-Шальке,а Манчестеру и Сельте повезло с жребием они должны легко проходить бельгийцев.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 марта 2017, 15:45

      При всём уважении, это - вторая лига. Где, увы, наших нетути.

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 17 марта 2017, 15:42

      МЮ открыта прямая дорога к кубку. Но так, как они играли против Ростова, вызывает сомнение их дальнейшее продолжение. До такой степени бояться Ростов, что в итоге сами же забили им на контратаке.

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Nesterenko 17 марта 2017, 15:50

      Ростов им больше не дал шансов... грамотно сыграли в обороне! и тут не в боязне дело! МЮ всю игру сидел на воротах Ростова! когда был шанс у Ростова они выбегали в контр атаки, но вот это случайный и глупый обрез все испортил( МЮ хоть и сидел на воротах Ростова но всего 4 момента имел, а это говорит о грамотной тактической игре Ростова...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Nesterenko 17 марта 2017, 15:51

      да и дорога МЮ к кубку ни фига не открыта... Андерлехт в состоянии навязать борьбу... начинают дома - это огромный +! потому, что когад будут играть на выезде за пару дней до игры у МЮ будет опять игра с Челси... тяжелейшая... так что шансы у андерлехта есть за счет жеребьевки

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > RedGreenHooligan 17 марта 2017, 16:19

      Какой МЮ сидел на воротах Ростова? Они забили в контратаке в 3 игрока.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > RedGreenHooligan 17 марта 2017, 16:21

      Навязать борьбу может, но в матче против тоже же Зенита они пропустили от них 3 мяча, а у МЮ атака то посолиднее. Да и то что у них игра с Челси это не оправдание, в АПЛ у них шансов мало на ЛЧ, поэтому могут и не в полную силу сыграть. А могут и в полную, для англичан это не проблема, у них каждый год столько много матчей.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Nesterenko 17 марта 2017, 16:31

      и что, что гол забит был в контр атаке? как будто они всю игру только контратаковали.. владение мячом 67%! у МЮ было! 16 ударов у МЮ было! это и означает, что они сидели на воротах Ростова! а то, что Ростов не дал воплотить атаки в забитые мячи - это тактически грамотно сыграный мяч!

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Nesterenko 17 марта 2017, 16:35

      Зенит не показатель... им надо было отыгрываться, а Андерлехт решил играть ан контр атаках за что и поплатился... в первой игре Зенит за то ни черта не забил с такой атакой... и после игр с андерлехтом эта атака сделать нич его ен может... значит матч с Андерлехтом был сыгран на эмоциях! Андерлехт силем в первую очередь игрой на домашней арене! где они не проупскают уже 4 игры... первая игра будет так же у них дома! если забьют 1-2 мяча длаьше можно сушить игру и действовать на контратаках! МЮ вчера был расслаблен за счет первой игры им не нужно было упираться забивать в отличии от Ростова...

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Nesterenko 17 марта 2017, 16:37

      да, на ЛЧ шансов мало...но они есть! Моур прекрасно понимает, что 6 очков у Ливера можно отыграть и нельзя надеятся только на ЛЕ, потому что там Лион остается, который тоже будет жопу рвать ради путевки в ЛЧ(у Лиона такая же ситуация как и у МЮ) значит надо стараться по всем фронтам! + конечно же от занятого места будет зависеть бюджет МЮ на следующий сезон... так что с Челси они 100% будут биться на смерть!

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Nesterenko 17 марта 2017, 16:41

      У Ливера остались игры с середнякам + МС и Эвертон... очки они потеряют 100% потому, что испытывают проблемы в играх с командами второй половины... у МЮ же будет очная игра с Арсеналом за 5 место + игра с Челси и все.. из грозных пожалуй больше ни кого... если заберут очки в оставшихся играх то 100% попадут в ЛЧ через чемпионат

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Nesterenko 17 марта 2017, 16:43

      и да... у МЮ еще 2 игры в запасе относительно Ливера... так что шансы у них не плохие, если обыграть Челси и Арсенал... так что жопу 100% будут рвать и в чемпионате... а это на руку Андерлехту

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > RedGreenHooligan 17 марта 2017, 16:48

      МЮ тоже играет плохо с несильными командами АПЛ. Посмотрим конечно как будет, но я думаю МЮ пройдет Андерлехт.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Nesterenko 17 марта 2017, 16:54

      пройти то пройдет, я тоже так думаю, но говорить, что они прям в щепки разнесут их и попадут в финал без проблем - это по меньшей мере глупо... в четвертьфинале не бывает слабых соперников! тот же Генк разгромил Гент, хотя считался аутсайдером... и не мог обыграть на выезде Гент в течении 5 игр... а тут 2-5 на выезде... Сельта в этом сезоне идет на 11 месте в Испании, но ее ни кто не считает аутсайдером... здесь тоже будет очень серьезная борьба, потому что для Бельгийцев в ЛЕ платют огромные деньги, а для Испании это тьфу...

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      Рейтинг: +150

      Бмв525 17 марта 2017, 15:40

      С чего вы взяли что МЮ выиграет андерлехт ?

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > Бмв525 17 марта 2017, 17:17

      это не беспонтовая зина, которая с чего-то сочла что она круче андерлехта и что она уже в прошла в следующий раунд, даже не играя матчи... МЮ относится с уважением каждому сопернику и не колотит левые никому ненужные понты не по делу...

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      Рейтинг: +150

      Бмв525 17 марта 2017, 15:39

      Ростов !!!

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      Ответить
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      Рейтинг: +26

      xXx7090 17 марта 2017, 15:38

      Так хочу финал МЮ___Лион

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 17 марта 2017, 15:21

      финал - мю-лион

      0
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      Рейтинг: +475

      sandutzu > овертайм 17 марта 2017, 15:29

      хотел бы такой финал. но чую в полуфинале встретятся

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      Рейтинг: +1036

      овертайм > sandutzu 17 марта 2017, 15:35

      не исключено, но битва будет огонь)

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 17 марта 2017, 15:16

      Плохая жеребьевка. Во всех парах есть явный фаворит. Я так хотел жестокое Бенилюкс-дерби Андерлехт - Аякс.

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > Футболозавр Рекс 17 марта 2017, 15:39

      фаворты да, но по игре многие команды аутсайдеры смотрятся не плохо... тому же Андерлехту повезло, что первую игру будут играть дома... а дома Андерлехт вполне может побороться с МЮ и обыграть их... дома Андерлехт одна из самых неуступчивых команд в этом сезоне... а вот на выезде им очень повезло в том, что МЮ будет опять после игры с Челси... так что шансы у бельгийцев есть... началась бы серия с МЮ в гостях, тогда 100% у бельгийцев не было шансов

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