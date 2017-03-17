Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Защитник «Лестера» Морган хочет сыграть в четвертьфинале ЛЧ с «Барселоной» или «Реалом»

    Защитник «Лестер Сити» Уэс Морган поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. По словам ямайского футболиста, он хотел бы сыграть в четвертьфинале турнира с «Барселоной» или «Реалом».

    «Конечно, я мечтаю поднять над головой трофей Лиги чемпионов. Мы совершили невозможное, победив в АПЛ. Так почему бы нам не выиграть и этот турнир?

    Жеребьевка? Я никогда не был на «Камп Ноу» и «Сантьяго Бернабеу». Было бы здорово сыграть на одном из этих стадионов», – заявил Морган.

    Напомним, что жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится сегодня в Ньоне и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.03.2017 13:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11