Защитник «Лестера» Морган хочет сыграть в четвертьфинале ЛЧ с «Барселоной» или «Реалом»

Защитник «Лестер Сити» Уэс Морган поделился ожиданиями от предстоящей жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. По словам ямайского футболиста, он хотел бы сыграть в четвертьфинале турнира с «Барселоной» или «Реалом».

«Конечно, я мечтаю поднять над головой трофей Лиги чемпионов. Мы совершили невозможное, победив в АПЛ. Так почему бы нам не выиграть и этот турнир?

Жеребьевка? Я никогда не был на «Камп Ноу» и «Сантьяго Бернабеу». Было бы здорово сыграть на одном из этих стадионов», – заявил Морган.

Напомним, что жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится сегодня в Ньоне и начнется в 14:00 по московскому времени.