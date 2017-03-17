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    Шунин: «Надеюсь, на «Открытие Арене» будем чувствовать себя как дома»

    Капитан «Динамо» Антон Шунин призвал болельщиков поддержать команду в предстоящем принципиальном матче против «Спартака-2».

    «В воскресенье, уверен, нас ждет более напряженный матч. «Спартак-2» весьма уверенно выступает в нынешнем сезоне, неслучайно идет на четвертом месте, специалисты отмечают игру команды.

    В первом круге мы убедились, что молодые спартаковцы неплохо сыгрались, хорошо взаимодействуют, победа не далась нам легко. В ближайшем туре наверняка тоже будет интересная встреча.

    Знаю, что для динамовских болельщиков любой матч со «Спартаком» – принципиальное противостояние. Они в этом сезоне здорово поддерживают нас не только на домашнем стадионе, но и на всех выездных матчах. Надеюсь, и на «Открытие Арене» мы будем чувствовать себя как дома.

    Хотел бы призвать всех поклонников «Динамо» приехать в воскресенье на стадион, помочь нам одержать важную победу. При заполненных трибунах играть гораздо приятнее. Нам нужна ваша поддержка!» – сказал Шунин.

    Напомним, что матч «Спартак-2» – «Динамо» состоится 19 марта на стадионе «Открытие Арена» в 16:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Динамо»

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    17.03.2017 09:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +970

      г.Онега 22 марта 2017, 14:04

      неплохой вратарь ,удачи в матче

      0
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 17 марта 2017, 22:13

      Победить должны без вопросов

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 марта 2017, 12:39

      Если вы серьёзные пацаны - выигрывайте и возвращайтесь,
      Но не обольщайтесь.

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      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 17 марта 2017, 11:57

      Удачи

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