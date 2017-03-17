Шунин: «Надеюсь, на «Открытие Арене» будем чувствовать себя как дома»

Капитан «Динамо» Антон Шунин призвал болельщиков поддержать команду в предстоящем принципиальном матче против «Спартака-2».

«В воскресенье, уверен, нас ждет более напряженный матч. «Спартак-2» весьма уверенно выступает в нынешнем сезоне, неслучайно идет на четвертом месте, специалисты отмечают игру команды.

В первом круге мы убедились, что молодые спартаковцы неплохо сыгрались, хорошо взаимодействуют, победа не далась нам легко. В ближайшем туре наверняка тоже будет интересная встреча.

Знаю, что для динамовских болельщиков любой матч со «Спартаком» – принципиальное противостояние. Они в этом сезоне здорово поддерживают нас не только на домашнем стадионе, но и на всех выездных матчах. Надеюсь, и на «Открытие Арене» мы будем чувствовать себя как дома.

Хотел бы призвать всех поклонников «Динамо» приехать в воскресенье на стадион, помочь нам одержать важную победу. При заполненных трибунах играть гораздо приятнее. Нам нужна ваша поддержка!» – сказал Шунин.

Напомним, что матч «Спартак-2» – «Динамо» состоится 19 марта на стадионе «Открытие Арена» в 16:00 по московскому времени.