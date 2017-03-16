Балотелли: «Я почти перешел в «Барселону», но мой клуб не устроило их предложение»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал об альтернативных путях своей карьеры.

«Я почти перешел в «Барселону», но мой тогдашний клуб не устроило их финансовое предложение.

В «Манчестер Сити» было прекрасно, потому что в команде царила итальянская атмосфера.

«Ливерпуль»? Лучше не спрашивайте меня об этом. В команде играли отличные ребята, фанаты были на высоте, но вот сам город...» — сказал итальянец в интервью RMC.

В текущем сезоне чемпионата Франции 26-летний Балотелли забил 10 голов в 16-ти матчах. «Ницца» занимает третье место в турнирной таблице.