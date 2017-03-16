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    Балотелли: «Я почти перешел в «Барселону», но мой клуб не устроило их предложение»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли рассказал об альтернативных путях своей карьеры.

    «Я почти перешел в «Барселону», но мой тогдашний клуб не устроило их финансовое предложение.

    В «Манчестер Сити» было прекрасно, потому что в команде царила итальянская атмосфера.

    «Ливерпуль»? Лучше не спрашивайте меня об этом. В команде играли отличные ребята, фанаты были на высоте, но вот сам город...» — сказал итальянец в интервью RMC.

    В текущем сезоне чемпионата Франции 26-летний Балотелли забил 10 голов в 16-ти матчах. «Ницца» занимает третье место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2017 20:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +34

      Otabek bro 17 марта 2017, 07:15

      Его губить его же скверный характер

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 17 марта 2017, 00:16

      Надолго бы там не задержался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 16 марта 2017, 21:57

      таких не берут в космонавты

      2
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 16 марта 2017, 21:38

      Думаю 1 голденбоя в барсе не хватало, вот они и предложили 1 лям евро за балотоллели, он все таки здоровый лось!!! вот его и не продали!!!

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 16 марта 2017, 21:36

      Ливерпуль настолько убог что ли?
      И Алексис свое время отказался. Да понимаю что с Лондоном не сравнится, но все же.

      0
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 16 марта 2017, 21:23

      Ахахах))Началась стадия "как меня хотели купить ...(подставь Барса,Реал,Бавария и т.д.)"

      -1
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