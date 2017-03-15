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  • Валерий Газзаев назвал четыре клуба из России, которые смогут достойно выступать в ЛЧ

Валерий Газзаев назвал четыре клуба из России, которые смогут достойно выступать в ЛЧ

15 марта 2017, 17:40
54

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о том, что в сезоне-2018/19 РФПЛ в Лиге чемпионов будут представлять три команды.

Напомним, это стало возможно после того, как Россия обошла Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

«У нас есть по крайней мере четыре клуба, которые обладают достаточными возможностями и инфраструктурой для достойного выступления в Лиге чемпионов. Навскидку можно только назвать ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Отлично, что появилась возможность двум командам напрямую представлять Россию в главном клубном турнире Европы. Это очень важно для престижа нашего футбола в преддверии чемпионата мира. Однако это достижение полностью принадлежит руководителям и игрокам наших ведущих клубов», — сказал Газзаев.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Зенит Спартак Краснодар Газзаев Валерий
Комментарии (54)
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kykyi
1489589182
Сейчас полную жопу на втыкают за Ростов и за дело.
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Lera_Sve
1489589398
Ахахахах Мы видим как ЦСКА достойно выступает в ЛЧ уже какой сезон подряд Нет у нас таких команд, ну максимум Зенит в 1\8 если повезет с группой Никому не в обиду, но согласитесь, так и есть
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panmon
1489589946
Ростов всех "вот этих" уделал за 1 сезон...
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salvor01
1489590097
Спам только в пердиве может достойно выступать
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mialkov
1489591301
Как-то неприлично было не упомянуть Ростов, который вывез Россию на 6 место в рейтинге. Неуважение и неприязнь к Бердыеву? о_0
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zico2205
1489592295
Я так понял, что Газзаев не назвал Ростов умышленно...Он или завидует таланту Бердыева или просто предлагает давать играть в футбол, только тем, у кого есть деньги...А то, что именно благодаря Ростову, Россия теперь имеет 3 команды в ЛЧ ??? Очень некрасиво это выглядит.....Вообще то он неправильно назвал команды....Вот так надо- Газпром , Лукойл, Магнит ,Россети-Аэрофлот..... Еще он забыл сюда Локо включить- ой ...РЖД.....
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komarinskiy
1489593271
Неадекватен Валерий Георгиевич. Такой клуб только один, это - Ростов.
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Амба Нагорск
1489593455
Начинаю верить, что именно Газзаев откусил средний палец бывшему шэфу )
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Жора Ипотека
1489595404
Спартак проигрывает АЕКу - может достойно выступить в ЛЧ Ростов обыгрывает Бававрию - не может достойно выступить в ЛЧ
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MrRonRSM
1489597181
ЦСКА уже сколько лет не чего не может в да да и в ле сделать а Спартак скока не был там?! А ростов который подарил попадать по 3 команды и играет стабильно нету
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