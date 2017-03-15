Валерий Газзаев назвал четыре клуба из России, которые смогут достойно выступать в ЛЧ

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о том, что в сезоне-2018/19 РФПЛ в Лиге чемпионов будут представлять три команды.

Напомним, это стало возможно после того, как Россия обошла Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

«У нас есть по крайней мере четыре клуба, которые обладают достаточными возможностями и инфраструктурой для достойного выступления в Лиге чемпионов. Навскидку можно только назвать ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Отлично, что появилась возможность двум командам напрямую представлять Россию в главном клубном турнире Европы. Это очень важно для престижа нашего футбола в преддверии чемпионата мира. Однако это достижение полностью принадлежит руководителям и игрокам наших ведущих клубов», — сказал Газзаев.