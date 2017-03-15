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    Валерий Газзаев назвал четыре клуба из России, которые смогут достойно выступать в ЛЧ

    Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев высказал мнение о том, что в сезоне-2018/19 РФПЛ в Лиге чемпионов будут представлять три команды.

    Напомним, это стало возможно после того, как Россия обошла Португалию в таблице коэффициентов УЕФА.

    «У нас есть по крайней мере четыре клуба, которые обладают достаточными возможностями и инфраструктурой для достойного выступления в Лиге чемпионов. Навскидку можно только назвать ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Краснодар». Отлично, что появилась возможность двум командам напрямую представлять Россию в главном клубном турнире Европы. Это очень важно для престижа нашего футбола в преддверии чемпионата мира. Однако это достижение полностью принадлежит руководителям и игрокам наших ведущих клубов», — сказал Газзаев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.03.2017 17:40
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +800

      forward33 17 марта 2017, 11:30

      А как же Ростов? МЮ еле ноги у нёс, а ЦСКА что?

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 16 марта 2017, 12:16

      Зенит Спартак ЦСКА - это даже первоклаки скажут просмотрев таблицу выступления клубов и это говорит наш спец - но про Краснодар это сомнительно ни чем он не выделяется от наших средних команд вот простой пример нет Смолова и уже проблемы а прикиньте уйдут летом пара таких игроков - места в середке и интерес пропадет и о какой Лиге говорить - если под сомнением попадание в ЕВРО

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 16 марта 2017, 10:16

      Капитан очевидность.

      1
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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 16 марта 2017, 09:23

      А ЦСКА причём, однозначно Ростов сильнее будет

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 16 марта 2017, 09:18

      "...в преддверии чемпионата мира"? Это всё будет как бы уже после него. А что мы там сейчас этого достигли, знают, кроме нас, считанные единицы и на наш престиж это заранее никак повлиять не может. А уж потом - как играть будем

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 16 марта 2017, 08:49

      да ростов если уйдет бердыев опуститься в низ

      1
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 16 марта 2017, 02:07

      А почему Ростов не назвал?!

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 > sergun-kuk 16 марта 2017, 06:08

      Инфраструктура и финансовые возможности...слава богу в эту евро компанию нашли под конец средства.

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      Рейтинг: +345

      zadira56 > sergun-kuk 16 марта 2017, 06:39

      Валера пошел по стопам Бышовца)

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 16 марта 2017, 01:59

      Не на вскидку, а просто назвал команды находящиеся на этих местах в таблице на данное время

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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 16 марта 2017, 01:08

      Сука, где "Ростов"?

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > PopCorn963 16 марта 2017, 03:16

      А "Ростов" очки в общую копилку для России добывал, чтобы Португалию обойти! Ну, а теперь, типа, мавр сделал своё дело, мавр может уйти... Выглядит именно так! Чего от Газзаева я никак не ожидал... Если же речь об инфраструктуре, то не она на поле играть выходит. Играть выходит команда под руководством ТРЕНЕРА! А тут у нас рядом с Бердыевым пока никого нет. Будем надеяться на Гончаренко, Черчесова, Семака... Вот, пожалуй, и все надежды... Или на иностранцев.

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 16 марта 2017, 00:15

      Наверное это команды из объединённого чемпионата президентом коего мифа является Газзаев.

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