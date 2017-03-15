В Лиге чемпионов сезона-2018/19 Россию представят три клуба

Российская Премьер-лига будет представлена тремя командами в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19. Это стало возможным после вылета «Порту» от «Ювентуса» (0:2; 0:1) на стадии 1/8 финала турнира.

Португалия, потерявшая своего последнего представителя в еврокубках, не сможет больше набрать очков и соответственно потеснить Россию с шестого места в таблице коэффициентов УЕФА.

Отметим, что чемпион и вице-чемпион РФПЛ сезона-2017/18 начнут борьбу в самом престижном европейском клубном турнире сразу с группового раунда. Команда, занявшая третье место, стартует с третьего квалификационного раунда.

Также три российских клуба в сезоне-2018/19 выступят в Лиге Европы.