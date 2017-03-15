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    В Лиге чемпионов сезона-2018/19 Россию представят три клуба

    Российская Премьер-лига будет представлена тремя командами в Лиге чемпионов в сезоне-2018/19. Это стало возможным после вылета «Порту» от «Ювентуса» (0:2; 0:1) на стадии 1/8 финала турнира.

    Португалия, потерявшая своего последнего представителя в еврокубках, не сможет больше набрать очков и соответственно потеснить Россию с шестого места в таблице коэффициентов УЕФА.

    Отметим, что чемпион и вице-чемпион РФПЛ сезона-2017/18 начнут борьбу в самом престижном европейском клубном турнире сразу с группового раунда. Команда, занявшая третье место, стартует с третьего квалификационного раунда.

    Также три российских клуба в сезоне-2018/19 выступят в Лиге Европы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2017 00:57
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 12:28

      отлично

      0
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 15 марта 2017, 09:07

      Ну в сборной он больше врят ли появиться а в клубе он врят ли теперь выдержит конкуренцию.да и вообще хрустальный мальчик врят ли кому нужен

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 15 марта 2017, 08:52

      нормуль так, все болелам поздравления ... )))

      1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 15 марта 2017, 08:51

      Теперь надо поставить цель получить 4 команды))))

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > Рулон Обоевъ 15 марта 2017, 17:38

      ПФЛ надо тоже куда-нибудь, чтоб попадали!

      и КФК (Конец футбольной карьере)

      0
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      Рейтинг: +6305

      Добрый Бобер 15 марта 2017, 08:39

      Интересно, "Зенит" или ЦСКА забашляли "Порту" за сохранение прописки в Еврокубках?

      -1
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 марта 2017, 08:15

      А почему не с сезона 2017/2018? Т.е. в следующем сезоне мы уже на 6м месте, а клубов все еще 5? Что-то странно...

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > bset 15 марта 2017, 08:51

      Нет, все правильно, так всегда рассчитывали! например в следующем сезоне, если мы потеряем 6 строчку, то все равно в сезоне 2017/18 в лиге чемпионов будут 3 команды, а уже в сезоне 2018/19 на одну меньше!

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      Рейтинг: +24996

      bset > David_Fio 15 марта 2017, 09:28

      Да я понимаю, что правильно. Но схема странная. Поменялась позиция в этом сезоне, а изменения вступят в силу только через год с лишним. Странно это

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio > bset 15 марта 2017, 17:41

      Если делать так как хочешь ты, то может случиться, что команды до последнего не будут знать за что борются! это сейчас чудом получилось, что португалы вылетели и не догонят, а если бы до самого финала бились, то ЦСКА, например, не знал бы до последнего тура что ему даст третье место! Да и премиальные федерации футбола разных стран распределяют заранее и сетку, регламент на следующий сезон лиги чемпионов тоже плюс рекламные контракты и все такое! и не стоит забывать, что есть еще чемпионаты играющие по системе Весна-осень! короче много всего

      0
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 15 марта 2017, 07:48

      Это очень хорошая новость, вот только не для российских клубов. Для того, чтобы нормально выступить в европе нашим клубам понадобится серьезное усиление, которого не будет. Потому что те игроки, которые есть в распоряжении клубов, не показывают нужный класс. В Европе большинству, делать нечего, разве, что только позориться.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Болельщик Реал Мадрида 15 марта 2017, 07:59

      Не Факт!
      Посмотри на Ростов и Краснодар....
      Если не будет мешков с деньгами а реальные парни которые играют в футбол а не рубят бабки то все будет очень даже позитивно! Только надо что бы таких команд как Ростов и Краснодар было как минимум 6 !

      2
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      Рейтинг: +2336

      den161 > Dellleone 15 марта 2017, 08:36

      Сейчас слава богу появляются таковые. Посмотри на ту же уфу, амкар, терек... достойны уважения!

      2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > den161 15 марта 2017, 21:52

      Соглашусь!!!

      -2
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      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 15 марта 2017, 07:26

      я так понял что это только через полтора года, а в этом году что? все по-прежнему?

      0
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      Рейтинг: +46

      vovinzone 15 марта 2017, 07:07

      Я думаю если Спартак возьмёт таки чемпионство, то Зенит, ЦСКА,и Спартак. Ну или Ростов вместо ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 > vovinzone 15 марта 2017, 07:30

      Это будет ещё на следующий год (2018-2019гг)

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > vovinzone 15 марта 2017, 08:45

      Чей то ты своему Зениту место там определил? Его участие там-это еще бабушка на двое сказала.

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      Рейтинг: +67

      sergkrasnodar23 15 марта 2017, 06:48

      супер! наконец то - столько ждали. две команды как обычно обосрутся, а третья через отборы не попадет.

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