«Бавария» подписала контракт с 18-летним австрийцем

18-летний защитник «Баварии» Марко Фридль подписал контракт с клубом, который рассчитан до 2021 года. Австриец является игроком молодежного состава мюнхенцев, а новое соглашение вступит в силу с июля этого года.

«Фридль отлично зарекомендовал себя, и мы считаем, что он сможет застолбить себе место в главной команде», – сказал тренер команды Херманн Герланд Sport1.de.

Известно, что в последнее время главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти регулярно привлекал Фридля к тренировкам с главной командой.