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    «Бавария» подписала контракт с 18-летним австрийцем

    18-летний защитник «Баварии» Марко Фридль подписал контракт с клубом, который рассчитан до 2021 года. Австриец является игроком молодежного состава мюнхенцев, а новое соглашение вступит в силу с июля этого года.

    «Фридль отлично зарекомендовал себя, и мы считаем, что он сможет застолбить себе место в главной команде», – сказал тренер команды Херманн Герланд Sport1.de.

    Известно, что в последнее время главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти регулярно привлекал Фридля к тренировкам с главной командой.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2017 09:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      Wagarti 15 марта 2017, 11:45

      Покомпактнее бы был - был бы на смену Ламу.

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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 15 марта 2017, 10:08

      Самое важное, что это воспитанник академии Баварии!

      1
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