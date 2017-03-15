Дибала хочет сыграть в финале Лиги чемпионов с «Барселоной»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала оценил шансы своей команды на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира итальянцы превзошли по сумме двух встреч «Порту» (2:0, 1:0).

«Да, мы способны выиграть Лигу чемпионов. Сейчас мы лидируем в Серии А, выиграли первый полуфинальный матч Кубка Италии и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Располагая таким составом, нельзя не думать о победе в этом турнире. Да, на трофей претендуют и другие отличные команды, но у нас достаточно мастерства и опыта, чтобы добиться успеха.

Соперник по финалу? Учитывая двухгодичный матч, хотя меня тогда в «Ювентусе» еще не было, я бы хотел сыграть в финале с «Барселоной», – сказал Дибала.

Стоит отметить, что в финале Лиги чемпионов-2015 «Барселона» обыграла «Ювентус» со счетом 3:1.