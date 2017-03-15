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    Дибала хочет сыграть в финале Лиги чемпионов с «Барселоной»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала оценил шансы своей команды на победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В 1/8 финала турнира итальянцы превзошли по сумме двух встреч «Порту» (2:0, 1:0).

    «Да, мы способны выиграть Лигу чемпионов. Сейчас мы лидируем в Серии А, выиграли первый полуфинальный матч Кубка Италии и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Располагая таким составом, нельзя не думать о победе в этом турнире. Да, на трофей претендуют и другие отличные команды, но у нас достаточно мастерства и опыта, чтобы добиться успеха.

    Соперник по финалу? Учитывая двухгодичный матч, хотя меня тогда в «Ювентусе» еще не было, я бы хотел сыграть в финале с «Барселоной», – сказал Дибала.

    Стоит отметить, что в финале Лиги чемпионов-2015 «Барселона» обыграла «Ювентус» со счетом 3:1.

    Источник: Football Italia

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    15.03.2017 08:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24

      daler_FCB 14 мая 2020, 21:28

      хороший и равный был бы финал...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 15 марта 2017, 17:35

      Опять хотите финал просрать?

      0
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 15 марта 2017, 12:45

      ты ещё дойди до финала сначала

      1
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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX 15 марта 2017, 10:16

      та подождите!!! барселоне еще лестер надо пройти!!! Чуйка подсказывает, что именно лестер попадет на барселону.

      2
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      Рейтинг: +33709

      zra78 15 марта 2017, 09:13

      Там желающих и без вас хоть отбавляй

      0
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