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    Чичарито постригся налысо, проиграв спор о победителе Супербоула

    Мексиканский нападающий «Байера» Чичарито избавился от растительности на голове, проиграв спор о победителе североамериканской Национальной футбольной лиги. Своим новым имиджем форвард похвастался на личной странице в Instagram.

    Финальная игра Супербоула состоялась 5 февраля. В решающем противостоянии сошлись «Атланта Фэлконс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», победу в матче отпраздновали «патриоты», победив соперников со счетом 34:28.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.03.2017 17:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +38

      Безумный ALEX 14 марта 2017, 22:17

      а в каком месте он постригся на лысо?

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      Рейтинг: +26

      Amir005 14 марта 2017, 21:50

      Да он и до этого не волосатый был вроде

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