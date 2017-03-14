Чичарито постригся налысо, проиграв спор о победителе Супербоула

Мексиканский нападающий «Байера» Чичарито избавился от растительности на голове, проиграв спор о победителе североамериканской Национальной футбольной лиги. Своим новым имиджем форвард похвастался на личной странице в Instagram.

Финальная игра Супербоула состоялась 5 февраля. В решающем противостоянии сошлись «Атланта Фэлконс» и «Нью-Ингленд Пэтриотс», победу в матче отпраздновали «патриоты», победив соперников со счетом 34:28.