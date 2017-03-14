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    Полузащитник «Байера» Хавец пропустит матч с «Атлетико» из-за школьных экзаменов

    Полузащитник «Байера» Кай Хавец не полетел с командой в Испанию на ответную встречу с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. 17-летний футболист, отыгравший 56 минут в первом противостоянии с соперниками из Мадрида, будет занят экзаменами в школе.

    Также «Байеру» не помогут в столице Испании травмированные Штефан Кисслинг, Джонатан Та и Ларс Бендер. Игра в Мадриде состоится 15 марта и начнется в 22:45 по московскому времени. В первом матче команда из Германии уступила со счетом (2:4).

    Источник: УЕФА

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    14.03.2017 15:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 14 марта 2017, 19:38

      Да, это не особо важно, Атл. М. дома 0-3 не проиграет, по моему мнению

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 марта 2017, 18:15

      Вот это школьник!!!Круто))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 марта 2017, 15:44

      Вот такая молодежь у немцев, вот так работают ДЮСШ. Где наши, куда Мутко запулил миллиарды?

      4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 14 марта 2017, 15:35

      Что же аптекари не смогли ему справочку (освобождение) выписать?

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > zatonn 14 марта 2017, 15:46

      Да вообще хрень какая то, могли бы купить ему аттестат, в Европе все тупыыые!))

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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid > kykyi 14 марта 2017, 17:00

      Наоборот. В Европе все понимают,что если футболист не дай бог получит серьёзную травму, особенно на ранней стадии своей карьеры, то он будет образованным и не пропадёт по жизни)

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > RealDiMoNMadrid 14 марта 2017, 17:04

      Я об этом и написал, в общем то. Каюсь, в молодости смотрел по тв Задорнова, но больше не буду, клянусь. Там же скобочки стоят или я не правильно их применяю.

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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid > kykyi 14 марта 2017, 18:29

      У меня были мысли, что это сарказм, но скобочек не было, поэтому и ответил тебе))

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > RealDiMoNMadrid 14 марта 2017, 18:38

      Все, ОК.

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