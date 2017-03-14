Полузащитник «Байера» Хавец пропустит матч с «Атлетико» из-за школьных экзаменов

Полузащитник «Байера» Кай Хавец не полетел с командой в Испанию на ответную встречу с «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. 17-летний футболист, отыгравший 56 минут в первом противостоянии с соперниками из Мадрида, будет занят экзаменами в школе.

Также «Байеру» не помогут в столице Испании травмированные Штефан Кисслинг, Джонатан Та и Ларс Бендер. Игра в Мадриде состоится 15 марта и начнется в 22:45 по московскому времени. В первом матче команда из Германии уступила со счетом (2:4).