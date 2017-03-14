Дибала: «Я бы сошел с ума от счастья, если бы выиграл Лигу чемпионов на второй год в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился ожиданиями от текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, 14 марта туринцам предстоит встретиться в ответном матче 1/8 финала с «Порту». Первая встреча завершилась победой итальянцев со счетом 2:0.

Я бы сошел с ума от счастья, если бы выиграл Лигу чемпионов на второй год в клубе. Среди моих партнеров есть те, кто бредит победой в этом турнире, и те, кто уже выигрывал его и хочет еще. Я бы хотел играть более важную роль в еврокубковых матчах, но на самом деле важно только одно – пройти в Лиге чемпионов весь путь до конца.

Своим невероятным камбэком «Барселона» придала веры в себя всем клубам, которые проиграли в первом матче. Но будем откровенны: не все обладают классом «Барселоны», – сказал футболист.

Встреча «Ювентус» – «Порту» начнется в 22:45 по московскому времени.