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    Дибала: «Я бы сошел с ума от счастья, если бы выиграл Лигу чемпионов на второй год в «Ювентусе»

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала поделился ожиданиями от текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Напомним, 14 марта туринцам предстоит встретиться в ответном матче 1/8 финала с «Порту». Первая встреча завершилась победой итальянцев со счетом 2:0.

    Я бы сошел с ума от счастья, если бы выиграл Лигу чемпионов на второй год в клубе. Среди моих партнеров есть те, кто бредит победой в этом турнире, и те, кто уже выигрывал его и хочет еще. Я бы хотел играть более важную роль в еврокубковых матчах, но на самом деле важно только одно – пройти в Лиге чемпионов весь путь до конца.

    Своим невероятным камбэком «Барселона» придала веры в себя всем клубам, которые проиграли в первом матче. Но будем откровенны: не все обладают классом «Барселоны», – сказал футболист.

    Встреча «Ювентус» – «Порту» начнется в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2017 01:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 14 марта 2017, 06:51

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