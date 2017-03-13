Вилков назначен на матч «Локомотив» – «Спартак», «Зенит» вновь будет судить арбитр из Москвы

Стали известны арбитры, назначенные на поединки 20-го тура РФПЛ.

Центральную встречу между «Локомотивом» и «Спартаком» будет обслуживать Михаил Вилков. Матч «Зенита», который примет «Арсенал», как и в прошлом туре отработает судья из Москвы. На этот раз им будет Алексей Еськов.

«Анжи» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир).

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

«Урал» – «Рубин»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва).

«Томь» – «Амкар»: судья – Тимур Арсланбеков (Москва); ассистенты – Дмитрий Сафьян (Москва), Илья Елеференко (Москва).

«Зенит» – «Арсенал»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль).

«Терек» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты – Рафаэль Ильясов (Казань), Сергей Архипов (Ульяновск).

«Краснодар» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Егор Болховитин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва).