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  • Вилков назначен на матч «Локомотив» – «Спартак», «Зенит» вновь будет судить арбитр из Москвы

Вилков назначен на матч «Локомотив» – «Спартак», «Зенит» вновь будет судить арбитр из Москвы

13 марта 2017, 17:47
18

Стали известны арбитры, назначенные на поединки 20-го тура РФПЛ.

Центральную встречу между «Локомотивом» и «Спартаком» будет обслуживать Михаил Вилков. Матч «Зенита», который примет «Арсенал», как и в прошлом туре отработает судья из Москвы. На этот раз им будет Алексей Еськов.

«Анжи» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир).

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

«Урал» – «Рубин»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва).

«Томь» – «Амкар»: судья – Тимур Арсланбеков (Москва); ассистенты – Дмитрий Сафьян (Москва), Илья Елеференко (Москва).

«Зенит» – «Арсенал»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль).

«Терек» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты – Рафаэль Ильясов (Казань), Сергей Архипов (Ульяновск).

«Краснодар» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Егор Болховитин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Зенит Арсенал ЦСКА Ахмат Анжи Оренбург Урал Рубин Томь Амкар-Пермь Крылья Советов Ростов Краснодар Уфа Еськов Алексей Вилков Михаил
Комментарии (18)
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Masteralex
1489416721
Удачи Арсеналу :)
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Masteralex
1489417145
а тем, кто удивляется судье из Москвы, давайте решим задачку: Дано: 8 судей и 8 матчей в туре 2 судьи из Москвы, их нельзя ставить на матчи московских команд 2 из Питера, их нельзя ставить на матчи Зенита 3 команды из Москвы в играх клубов из Москвы не может быть каждый раз судья из Питера Вопрос: Как часто будут судить Зенит судьи из Москвы?
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"supermax"
1489417474
Опять сопли на кулак будут наматывать
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vaenruk
1489419144
Совпадение? Не думаю...
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vladimir63
1489420067
просто думают что уж арсенал то зенит при любом судействе ОБЯЗАН обыгрывать !!!
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Nevsky_RU
1489420935
Ну других то городов в России нет, Московия онли. Уже несколько лет в РФПЛ ведётся борьба за призовые места в основном между Зенитом и московскими клубами. Серьёзно за борьбу за первое место особо никто не вмешивается, последним был Рубин. За чем играть с огнём и раз за разом ставить на матчи Зенита московских судей. Тем более что к ним больше всего претензий. Страна огромная... привезите с Сахалина судей, чем они хуже будут?...
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Супермачо
1489421081
Если большинство судей из Москвы и Питера, то что делать? Питерских назначают на матчи московских клубов, почему наоборот не должно быть? А прошлогодний матч "Зенита" и "Спартака" вообще испортила гнида из Ростова. И как это соотносится с его пропиской?
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Бриг
1489421136
Сортировка по географическому или нац. признаку - удел низких (плебеев). Заметил, что в СПб Москву особенно публично хают недавно приехавшие. Видимо думают, что в этом проявляют питерский патриотизм.
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пряник929
1489429737
Играть надо, а не ныть
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x-x-x-x-x
1489442210
Тереку не повезло. Ростовские будут подсуживать за то что отняли очки у своей команды )))))
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