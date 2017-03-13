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    Вилков назначен на матч «Локомотив» – «Спартак», «Зенит» вновь будет судить арбитр из Москвы

    Стали известны арбитры, назначенные на поединки 20-го тура РФПЛ.

    Центральную встречу между «Локомотивом» и «Спартаком» будет обслуживать Михаил Вилков. Матч «Зенита», который примет «Арсенал», как и в прошлом туре отработает судья из Москвы. На этот раз им будет Алексей Еськов.

    «Анжи» – «Оренбург»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир).

    «Локомотив» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва).

    «Урал» – «Рубин»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты – Николай Богач (Люберцы), Дмитрий Чельцов (Москва).

    «Томь» – «Амкар»: судья – Тимур Арсланбеков (Москва); ассистенты – Дмитрий Сафьян (Москва), Илья Елеференко (Москва).

    «Зенит» – «Арсенал»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты – Дмитрий Мосякин (Москва), Алексей Воронцов (Ярославль).

    «Терек» – ЦСКА: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону).

    «Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты – Рафаэль Ильясов (Казань), Сергей Архипов (Ульяновск).

    «Краснодар» – «Уфа»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты – Егор Болховитин (Ленинградская область), Константин Шаламберидзе (Москва).

    Источник: РФС

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    13.03.2017 17:47
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 14 марта 2017, 00:56

      Тереку не повезло. Ростовские будут подсуживать за то что отняли очки у своей команды )))))

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 марта 2017, 21:28

      Играть надо, а не ныть

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 13 марта 2017, 19:05

      Сортировка по географическому или нац. признаку - удел низких (плебеев). Заметил, что в СПб Москву особенно публично хают недавно приехавшие. Видимо думают, что в этом проявляют питерский патриотизм.

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 13 марта 2017, 19:04

      Если большинство судей из Москвы и Питера, то что делать? Питерских назначают на матчи московских клубов, почему наоборот не должно быть? А прошлогодний матч "Зенита" и "Спартака" вообще испортила гнида из Ростова. И как это соотносится с его пропиской?

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 13 марта 2017, 19:02

      Ну других то городов в России нет, Московия онли. Уже несколько лет в РФПЛ ведётся борьба за призовые места в основном между Зенитом и московскими клубами. Серьёзно за борьбу за первое место особо никто не вмешивается, последним был Рубин. За чем играть с огнём и раз за разом ставить на матчи Зенита московских судей. Тем более что к ним больше всего претензий. Страна огромная... привезите с Сахалина судей, чем они хуже будут?...

      1
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > VVM1964 14 марта 2017, 13:43

      Кхм, сам то вспомни начало этого сезона. Мне гораздо ближе версия, что в матче Зенит-Ростов судьи помогли не Зениту, а подтопили Ростов. Ибо в начале сезона сразу в нескольких матчах против Ростова судили странновато. Это я к тому что судьи не помешали бы))

      Привет Москвабадду, кто бы что не говорил, а судьями как рулили так и рулят москали.

      0
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 13 марта 2017, 18:47

      просто думают что уж арсенал то зенит при любом судействе ОБЯЗАН обыгрывать !!!

      -1
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      Рейтинг: +182

      vaenruk 13 марта 2017, 18:32

      Совпадение? Не думаю...

      1
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      Рейтинг: +447

      alexidj 13 марта 2017, 18:16

      Нда..доведете дедка..Опять из Москвы))

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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 13 марта 2017, 18:15

      Да Еськов постоянно ляпы допускает, тяжёлый будет матч, как для команд, так и для судей

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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 13 марта 2017, 18:08

      У Еськова откровенных ляпов, как у Турбина, не было и не будет. Поэтому в матче «Зенит» – «Арсенал» всё будет нормально.

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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr > vvv246 13 марта 2017, 18:31

      Тренер пусть говорит, надо же что-то кукарекать после проигрыша. Меня больше взбесило, когда Луческу сказал об Ивановиче, почему не выпустил его в стартовом составе. Мол на английских полях он научился играть, а на искусственном типа еще не привык. Что может сделать Кришито в центре, если у него рост 183 см и он левый защитник? Ничего. Вот и получили гол с фланговой подачи.........

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