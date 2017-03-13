Бухаров не ожидал вызова в сборную России и постарается оправдать доверие Черчесова

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров подчеркнул, что для него стало неожиданностью приглашение в сборную России на ближайшие товарищеские поединки с Кот-д'Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта).

По словам 32-летнего игрока, он постарается доказать, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сделал правильный выбор.

«Вызов в сборную оказался для меня неожиданным. Благодаря партнерам по команде и нашей игре, главный тренер сборной России обратил на меня внимание. Буду стараться оправдать доверие тренера и использовать свой шанс», – сказал Бухаров.

В нынешнем сезоне Бухаров принял участие в 19-ти встречах, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.