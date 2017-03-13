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  • Бухаров не ожидал вызова в сборную России и постарается оправдать доверие Черчесова

Бухаров не ожидал вызова в сборную России и постарается оправдать доверие Черчесова

13 марта 2017, 15:22
12

Нападающий «Ростова» Александр Бухаров подчеркнул, что для него стало неожиданностью приглашение в сборную России на ближайшие товарищеские поединки с Кот-д'Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта).

По словам 32-летнего игрока, он постарается доказать, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сделал правильный выбор.

«Вызов в сборную оказался для меня неожиданным. Благодаря партнерам по команде и нашей игре, главный тренер сборной России обратил на меня внимание. Буду стараться оправдать доверие тренера и использовать свой шанс», – сказал Бухаров.

В нынешнем сезоне Бухаров принял участие в 19-ти встречах, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Ростов Россия Бухаров Александр Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Sergil
1489409064
Он же деревянный. Забивает только в случае, если ему мяч под правильным углом прилетит.
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SpazMatikus
1489409091
Буха теперь ты не подведи,попробуй серьезно зацепиться за основу,а то медленный черепашка дзьбишко уж очень обреченно в нападении смотриться.
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4agaaa
1489410346
Не то что кокорин, парень забил мю так, как будто с детворой мяч катал! Браво Саша!!!
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vgarakh
1489412481
Саша, да ты в последнее время просто лучший, тут спору нет. Удачи тебе в сборной.
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zico2205
1489413913
Саша давно заслуживал место в сборной...Но ,когда попал в Зенит, все сразу сломалось...это годы, выкинутые из жизни...Питер столько народу изгадил....Рад, что в Ростове он снова "на коне"!!! Удачи и здоровья Бухарову!!!
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balaton78
1489415230
Лучше Бухаров,чем Кокорин! Выбор справедлив!
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Pirboy
1489416887
Саша мы с тобой, ты заслужил вызов.
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