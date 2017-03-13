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    Бухаров не ожидал вызова в сборную России и постарается оправдать доверие Черчесова

    Нападающий «Ростова» Александр Бухаров подчеркнул, что для него стало неожиданностью приглашение в сборную России на ближайшие товарищеские поединки с Кот-д'Ивуаром (24 марта) и Бельгией (28 марта).

    По словам 32-летнего игрока, он постарается доказать, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сделал правильный выбор.

    «Вызов в сборную оказался для меня неожиданным. Благодаря партнерам по команде и нашей игре, главный тренер сборной России обратил на меня внимание. Буду стараться оправдать доверие тренера и использовать свой шанс», – сказал Бухаров.

    В нынешнем сезоне Бухаров принял участие в 19-ти встречах, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: ФК «Ростов»

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    13.03.2017 15:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +116

      Pirboy 13 марта 2017, 17:54

      Саша мы с тобой, ты заслужил вызов.

      1
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    • ...
      Рейтинг: -256

      balaton78 13 марта 2017, 17:27

      Лучше Бухаров,чем Кокорин! Выбор справедлив!

      3
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 марта 2017, 17:05

      Саша давно заслуживал место в сборной...Но ,когда попал в Зенит, все сразу сломалось...это годы, выкинутые из жизни...Питер столько народу изгадил....Рад, что в Ростове он снова "на коне"!!! Удачи и здоровья Бухарову!!!

      8
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > ZenitGunner 13 марта 2017, 17:52

      Сурово, но справедливо. Плюсую, друг мой!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 13 марта 2017, 16:41

      Саша, да ты в последнее время просто лучший, тут спору нет. Удачи тебе в сборной.

      4
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 13 марта 2017, 16:05

      Не то что кокорин, парень забил мю так, как будто с детворой мяч катал! Браво Саша!!!

      4
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > 4agaaa 13 марта 2017, 17:54

      Ну как с детворой ты, конечно, загнул. Там процентов на 70 великолепный пас от Калача был.

      0
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 13 марта 2017, 15:44

      Буха теперь ты не подведи,попробуй серьезно зацепиться за основу,а то медленный черепашка дзьбишко уж очень обреченно в нападении смотриться.

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > SpazMatikus 13 марта 2017, 18:04

      Дзюбу надо гнобить, только тогда он вспоминает как в футбол играть, в Зените он в роль главного клоуна через чур вжился, подзабыл про футбол.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог > SpazMatikus 13 марта 2017, 19:22

      Об Дзюбу "свояков" загонять хорошо. Халк это дело умел!

      0
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      Рейтинг: +588

      Sergil 13 марта 2017, 15:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Он же деревянный. Забивает только в случае, если ему мяч под правильным углом прилетит.

      -6
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      Рейтинг: +751

      justozavr > Sergil 13 марта 2017, 15:55

      ну не знаю, у него откуда-то начинает выявляться и техника. Взять его гол в ворота МЮ, всё было исполнено на очень высоком уровне.

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